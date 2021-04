Qualidade de Vida: FINANCIADA PELA ITAIPU, CICLOVIA DA VILA A SE CONSOLIDA COMO NOVO POINT

A ciclovia do zerinho da Vila A, construída com recursos e mão de obra da usina de Itaipu, está preparada com infraestrutura completa para atender moradores e visitantes de Foz do Iguaçu.

O investimento da Itaipu no projeto é de R$ 8,4 milhões. A outra ciclovia, na Avenida Tancredo Neves e também financiada pela Itaipu, está quase finalizada. A obra recebeu aportes de mais de R$ 8 milhões.

As duas vão integrar um circuito de lazer na região Norte, onde também está localizado o Gramadão da Vila A, a “praia” dos iguaçuenses e de moradores das cidades vizinhas da fronteira e região. O ponto de encontro está passando por uma grande revitalização, também com recursos de Itaipu. Somadas, essas obras receberam aportes da hidrelétrica na ordem de R$ 20 milhões e garantiram dezenas de empregos diretos e indiretos.

INFRAESTRUTURA

Agora, a ciclovia do zerinho da Vila A passou a contar também com academia para terceira idade, parquinho para crianças e aparelhos de calistenia (usados para exercício com o emprego da força do próprio corpo). Mais de 90% das obras foram concluídas e a entrega do novo circuito de promoção de saúde e lazer deve ocorrer em dezembro deste ano.

Ciclovia da Vila A. Foto: Rubens Fraulini.

Os equipamentos foram doados pela Secretaria de Esportes como contrapartida à obra financiada pela Itaipu. Logo, será concluída no local a instalação dos circuitos elétricos e implantadas as luminárias em Led, além da fixação de lixeiras em diversos pontos. A outra fase prevê a conclusão da quadra de esportes com a instalação da trave de futebol e de tabelas de basquete.

Por causa dos decretos estaduais e municipais que proíbem a utilização mais ampla dessas estruturas em decorrência da covid-19, apenas a ciclovia e caminhada estão liberadas, o uso do espaço só será permitido mediante flexibilização das portarias, conforme cenário epidemiológico.

Mesmo antes de estar pronto o espaço, a ciclovia e a pista de caminhada da Vila A, bancada por Itaipu, já vinham sendo utilizadas pela população para se exercitar e se descontrair. Também caiu no gosto dos moradores e de visitantes a utilização da ciclovia da Avenida Tancredo Neves para o mesmo fim. Ambas estão localizadas na região norte de Foz do Iguaçu.

“É gratificante ver como nossa gente está aproveitando o investimento que Itaipu está fazendo na melhoria da qualidade de vida da população nesses locais, seja para se divertir ou fazer esporte, sozinhos ou em família”, diz o diretor-geral brasileiro de Itaipu, general João Francisco Ferreira.

FASES

A ciclovia na Avenida Tancredo Neves, com investimentos de R$ 3,06 milhões e que liga a barreira da Itaipu ao trevo de Furnas (cruzamento com a Av. Tarquínio Joslin dos Santos) está pronta. A segunda fase, do trevo à ponte do Rio Almada, com custo de R$ 5,09 milhões, está 90% concluída.

“Muita gente tem saído de outros pontos da cidade para aproveitar esses espaços”, diz Márcio Bortolini, assistente do diretor de Coordenação, Luiz Felipe Carbonell. “Uma demonstração da aprovação da população”, reforça o assistente. A jornalista Cida Costa não abre mão da caminhada na Vila A. “É um espaço de múltiplos usos, super descontraído, seguro. É uma delícia caminhar e apreciar o ar livre com a paisagem do entorno.”

Entre mais de 30 obras estruturantes, os aportes de Itaipu nos últimos dois anos e um mês passam de R$ 2,5 bilhões com a geração de mais de 2,5 milhões de empregos.

O diretor-geral brasileiro empossado há uma semana reforçou que o pacote de investimentos terá continuidade. “É uma contrapartida que a Itaipu dá para a sociedade, além de sua missão inicial, de produzir energia de qualidade. É o investimento no bem-estar da nossa gente.”

(Da Redação com JEI)

Curtir isso: Curtir Carregando...