Iniciativa: VEREADOR MANINHO PROPÕE PROJETO DE LEI CRIANDO O PROGRAMA HORTA COMUNITÁRIA EM ÁREAS E TERRENOS ABANDONADOS

O vereador Valdir de Souza (Maninho) apresentou o Projeto de Lei 24/2021 que institui o programa “Horta Comunitária” no município de Foz do Iguaçu. Na proposta ele apontou como principais objetivos aproveitar mão-de-obra desempregada; proporcionar terapia ocupacional para homens e mulheres, especialmente da terceira idade; aproveitar áreas abandonados constantemente tomadas pelo matagal, lixo e entulhos; e manter terrenos limpos e utilizados para cumprir a função social da propriedade. O texto será lido na sessão ordinária desta quinta-feira, dia 1º, para início de tramitação.

O programa deverá ser desenvolvido em áreas municipais, declaradas de utilidade pública ou desocupadas, terrenos de associações de moradores que possuam área de plantio ou glebas particulares. “Assim vamos promover a utilização prática e proveitosa desses terrenos, espaços abandonados que servem para o descarte de lixo e entulhos, além de ser um grande foco para o mosquito da dengue. A ideia é dar utilidade real e propiciar alimentação rica em nutrientes para os moradores”, afirmou Maninho.

O vereador explicou que para a implantação da Horta Comunitária, caberá a Secretaria Municipal de Agricultura gerenciar o programa, cadastrar individual ou coletivamente os interessados e celebrar parcerias com as associações de moradores para que eles possam gerir essas hortas. “Além de trazer ocupação será uma fonte de alimentação saudável. A produção excedente das hortas comunitárias, não poderá ser comercializada, podendo ser distribuída gratuitamente aos moradores do bairro devidamente cadastrados.

