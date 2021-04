Investigação: FOZ DO IGUAÇU APLICOU VACINA DE FRASCOS COM QUANTIDADE MENOR

Secretaria de Saúde diz que identificou o problema, mas sequer notificou o Ministério da Saúde. A cidade chegou no domingo a 700 mortos pela Covid-19.

O assunto é intrigante. A Secretaria Municipal de Saúde de Foz do Iguaçu aplicou vacinas de frascos em quantidade menor que o estabelecido pela Anvisa. Questionada sobre o assunto, a Secretaria informou que teria identificado o problema, mas ainda não notificou o Ministério da Saúde. Os iguaçuenses também não tiveram maiores esclarecimentos sobre o assunto e sequer sabem o que vai acontecer.

Espera-se um pronunciamento oficial sobre isso por parte do prefeito Chico Brasileiro ou da primeira-dama e secretária da Saúde do Município, Rosa Jeronymo Lima. Até o momento, foram aplicadas aproximadamente 35 mil doses em Foz do Iguaçu. O que vão fazer em relação às pessoas que porventura receberam a dose em quantidades menores? Vai ter reforço? Qual é a eficácia em quem não recebeu a quantidade certa de vacina? Esses são alguns dos questionamentos que os gestores da saúde de Foz precisam responder e o Ministério Público acompanhar.

OUTROS MUNICÍPIOS

O G1 trouxe a notícia de que outros municípios do Paraná identificam frascos de CoronaVac com quantidade menor de doses. Ao menos sete municípios do Paraná identificaram frascos de vacina CoronaVac com quantidades menores de imunizante que as descritas na embalagem.

Segundo as prefeituras, os frascos com problema tiveram rendimento menor de aplicação, sendo suficientes para apenas nove doses, enquanto o previsto na embalagem eram 10. Em Curitiba, de acordo com a prefeitura, o problema fez com que parte do estoque da vacina reservado para segunda dose fosse utilizado para primeira aplicação.

O caso aconteceu em imunizantes recebidos na oitava remessa de vacinas. Diferente do que ocorreu em Foz do Iguaçu, na capital a prefeitura notificou imediatamente o caso ao Ministério da Saúde por meio do Notivisa, um sistema desenvolvido pela Anvisa, e reforçou que o padrão das agulhas utilizadas é o mesmo desde o começo da vacinação na cidade. Disse, também que “as equipes têm recebido constantemente treinamento para as boas práticas de vacinação”.

O QUE DIZ O BUTANTAN

Procurado pelo G1, o Instituto Butantan afirmou que os frascos da CoronaVac são envasados com 5,7 mL e que o problema “não se trata de falha nos processos de produção ou liberação dos lotes pelo Butantan”.

“Todas as notificações recebidas pelo instituto até o momento relatando suposto rendimento menor das ampolas foram devidamente investigadas, e identificou-se, em todos os casos, prática incorreta na extração das doses nos serviços de vacinação”, cita trecho da nota.

Por meio de nota, a Anvisa afirmou que “observou um aumento de queixas técnicas relacionadas à redução de volume nas ampolas da vacina” e que os relatos estão sendo investigados como prioridade pela área de fiscalização da agência. Além de Curitiba e Foz do Iguaçu, o registro de frascos com menor rendimento aconteceu também em Londrina, Cianorte, Umuarama, Ponta Grossa e Cascavel.

FOZ CHEGA AOS 700 MORTOS PELA COVID-19

O Boletim Oficial divulgado no domingo (11), revela que Foz do Iguaçu registrou mais sete mortes pelo Coronavírus. Com isso, a cidade chega a 700 óbitos desde o início da pandemia. As vítimas fatais desse último relatório são 3 homens de 52, 66 e 75 anos e 4 mulheres de 52, 57, 78 e 82 anos.

A Vigilância Epidemiológica confirmou 15 novos casos de Covid-19 na cidade, totalizando 32.478 no município. Destes, 31.374 pessoas já estão recuperadas. Do total de casos ativos, 262 estão em isolamento domiciliar, com sinais e sintomas leves, e 142 pessoas estão internadas, das quais 100 em UTIs. A ocupação das UTIs está em 88,8%.

(Da Redação com Portal G1 e AMN)

