Tríplice Fronteira: BOLSONARO LANÇA HOJE EM FOZ A REVITALIZAÇÃO DO SISTEMA DE FURNAS, FINANCIADA PELA ITAIPU

A Itaipu Binacional vai investir cerca de R$ 1 bilhão para revitalizar o sistema de corrente contínua de alta tensão, construído e operado por Furnas.



O Presidente Jair Bolsonaro, acompanhado de diversas autoridades, lança nesta quinta-feira, 25 de fevereiro, em Foz do Iguaçu, o plano de revitalização do sistema de corrente contínua de alta tensão (HVDC) de Furnas, associado à usina de Itaipu, e do Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE-2030). O ato acontece às 11h na Subestação de Furnas, na região Norte da cidade.

Também participarão da cerimônia o ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque; o governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior; o presidente da Eletrobras, Wilson Ferreira Junior; o diretor-geral brasileiro da Itaipu, general Joaquim Silva e Luna; e o diretor-presidente de Furnas, Pedro Eduardo Fernandes Brito, entre outras autoridades.

Subestação de Furnas (Crédito: Arquivo/Furnas)

A Itaipu Binacional vai investir cerca de R$ 1 bilhão, em cinco anos, para revitalizar o sistema de corrente contínua de alta tensão, construído e operado por Furnas, responsável pela transmissão ao mercado brasileiro da energia que o Paraguai não consome, da metade da produção a que o país sócio do Brasil na usina tem direito.

A ação reforçará a segurança energética do sistema elétrico brasileiro, pois o sistema opera há 36 anos e está no fim de sua vida útil. A solenidade com a presença do presidente Jair Bolsonaro marcará o lançamento da revitalização.

PROJETO ESTRATÉGICO

O convênio para essa atualização já foi assinado e o primeiro repasse a Furnas, de R$ 161 milhões, foi feito no último dia 30 de dezembro. Os próximos passos são a elaboração dos projetos e da licitação. O acordo tem duração de 60 meses e contempla a modernização de equipamentos na estação conversora em Foz do Iguaçu (PR), que converte corrente alternada que vem da Itaipu em 50 Hz (500 kV) para corrente contínua (em +600 kV); duas linhas transmissão com cerca de 800 km de extensão; e uma estação inversora, em lbiúna (SP), que converte corrente contínua em corrente alternada de 60Hz.

Esse sistema entrou em operação em 1984, juntamente com o funcionamento da primeira unidade geradora da Itaipu. A capacidade de transmissão é de 6.300 Megawatts (MW). Como o sistema elétrico paraguaio opera em uma frequência diferente do brasileiro (50 Hz contra 60 Hz), a energia adquirida pelo Brasil não pode ser integrada diretamente. Antes, precisa ser convertida para corrente contínua e transmitida até Ibiúna (SP), onde é convertida novamente para corrente alternada, mas agora em 60 Hz.

PLANO DE EXPANSÃO – PDE-2030

Durante o evento também será lançado o Plano Decenal de Expansão de Energia (PDE-2030), um documento publicado anualmente pelo Ministério de Minas e Energia e que é considerado um dos principais produtos de planejamento das políticas públicas.

Visita do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e do diretor-geral brasileiro de Itaipu, general Joaquim Silva e Luna, à subestação (Foto: Sara Cheida / Itaipu Binacional)

O plano incorpora uma visão integrada da expansão da demanda e da oferta de recursos energéticos para um horizonte de dez anos, sinalizando e orientando decisões dos agentes no mercado de energia. O objetivo é assegurar a expansão equilibrada da oferta energética, com sustentabilidade técnica, econômica e socioambiental.

É também um instrumento essencial para apoiar o crescimento econômico sustentável, considerando que o aumento do investimento produtivo requer oferta de energia com qualidade, segurança e modicidade tarifária.

(Da Redação com jie)

