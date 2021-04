Itaipu: BOLSONARO VOLTA A DESTACAR A IMPORTÂNCIA DA BINACIONAL DE ENERGIA EM SUA LIVE SEMANAL

Nessa quinta-feira (8), o presidente Jair Bolsonaro voltou a citar a Itaipu em sua tradicional live semanal, transmitida em seu canal no Youtube e em seus perfis nas mídias sociais.

Nos últimos meses, o presidente vem citando a Itaipu e enaltecendo a administração brasileira da usina com bastante frequência. Desta vez, o tema principal foi a visita a Foz do Iguaçu, na quarta-feira (6), quando participou de dois eventos: a entrega da obra civil da pista de pouso e decolagem do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu e as inaugurações da ampliação do pátio de manobras e da duplicação da via de acesso ao terminal (obras viabilizadas com recursos da Itaipu); e a solenidade de transmissão de cargo de Diretor Geral Brasileiro da Itaipu, dos generais Joaquim Silva e Luna para João Francisco Ferreira.

“Fiz, na quarta-feira, uma visita à região de Foz do Iguaçu. Inauguramos uma extensão de pista de 600 metros no aeroporto e agora lá podem pousar aviões do mundo todo”, destacou o presidente, durante a transmissão ao vivo. Ele lembrou ainda que “as Cataratas do Iguaçu são no Brasil o segundo ponto turístico mais visitado [por estrangeiros]”.

“Também sobrevoamos a região da segunda ponte, que está sendo feita com o Paraguai. Recursos da Itaipu Binacional”, disse. “[A Itaipu] Depois da administração do general Silva e Luna, investiu dois bilhões e meio de reais no Oeste paranaense”, afirmou.

Indicado para a presidência da Petrobras, Silva e Luna aguarda a aprovação do seu nome pela assembleia do Conselho de Administração da maior estatal brasileira, marcada para o próximo dia 12.

Bolsonaro ainda ressaltou a importância estratégica destas obras para a região e, também, o papel da Itaipu como agente transformador da infraestrutura do Paraná. “Quem gosta disso, obviamente, é o governador do Paraná, Ratinho Junior”, disse, em tom informal e bem-humorado.

Assista, abaixo o trecho em que a Itaipu é citada na transmissão:

(Da Redação com JIE)

Curtir isso: Curtir Carregando...