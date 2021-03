Itaipu: ECOMUSEU OFERECE PROGRAMAÇÃO DE OFICINAS VIRTUAIS AO LONGO DE 2021

Um dos mais tradicionais eventos do Ecomuseu da Itaipu Binacional, o Ecomuseu em Ação, agora está disponível também em versão virtual, com oficinas mensais, abertas aos empregados da Itaipu e comunidade em geral, sobre diversos temas como panificação artesanal, compostagem caseira e confecção de ovos de Páscoa.

As oficinas são resultado de uma parceria entre o Ecomuseu e o Parque Tecnológico Itaipu (PTI). O objetivo é aproximar os funcionários e a comunidade da programação realizada por esse espaço educativo mantido pela Itaipu.

“A ideia é contemplar conteúdos culturais e de educação ambiental que são levados os públicos interno e externo da Itaipu, contribuindo, assim, com a missão do Ecomuseu”, afirma a museóloga TamirisAmancio, da Divisão de Educação Ambiental da Itaipu.

Oficina de panificação promovida pelo Ecomuseu. Crédito: Youtube

A programação do Ecomuseu em Ação prevê a realização de 10 oficinas ao longo deste ano de 2021. Algumas atividades serão on-line, durante o período da pandemia, outras serão presenciais, assim que possível. Em ambos os casos, com acesso gratuito.

As oficinas serão disponibilizadas para públicos da região e interno com temas específicos para cada um. Lançada no último dia 26 de fevereiro, a primeira dessas oficinas foi a de panificação com fermentação artesanal.

Com mais de 300 visualizações até o momento, a oficina abordou o pão como base da alimentação, e a fermentação artesanal como processo de alquimia ancestral, que nos dias atuais tem sido esquecida pela praticidade do processo industrial. A fermentação natural utiliza leveduras selvagens não selecionadas, que agem de forma lenta, trazendo mais aromas, maior durabilidade e melhor digestão, com benefícios à saúde.

Ainda no primeiro semestre, o Ecomuseu em Ação irá promover as oficinas de “Práticas de saúde e bem estar: sal temperado”, “Pêssanka: Ovos de Páscoa tradicionais pintados à mão” e “Compostagem Caseira”. A divulgação para o público interno da Itaipu será feita sempre aqui, no JIE.

(Da redação com assessoria/Itaipu)

