“eu plantei, Apolo regou, mas Deus é quem fez crescer. Assim, nem o que planta é alguma coisa nem o que rega, mas só Deus, que faz crescer” (1 Coríntios 3:6 e7)

Já dizia um velho ditado: “quem planta colhe“… Verdade é que semear não é um processo fácil. É preciso ter em mãos boas sementes, uma terra preparada, água suficiente, disponibilidade para trabalhar e confiança que a colheita virá com fartura.

Talvez você, como a maioria das pessoas, não vivencie de perto o dia a dia da lida nas lavouras. Mesmo assim, podemos imaginar que para um lavrador comum, enterrar parte do seu sustento, com esperança que aquilo se multiplicará mais tarde, é mesmo um grande passo de fé!

O agricultor faz com que todo esforço empreendido na preparação, no plantio e na rega da plantação, possam fazer crescer o seu ganho e trazer benefícios também a outros. Mas lembre-se que, apesar de todo esforço, quem faz nascer e dá o crescimento é Deus.

Assim também acontece em nossas vidas: temos muitos alvos e objetivos, mas para alcançá-los é preciso semeá-los em Deus. Preparamos o terreno e lançamos as sementes, pela fé, confiantes de que os nossos propósitos se realizarão. Mas isso acontecerá somente se eles estiverem de acordo com a vontade do Senhor. A nossa confiança precisa estar firmada em Deus que torna possíveis todas as coisas.

“Atire o seu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Plante de manhã a sua semente, e mesmo ao entardecer não deixe as suas mãos ficarem à toa, pois você não sabe o que acontecerá, se esta ou aquela produzirá, ou se as duas serão igualmente boas” (Eclesiastes 11:1 e 6)

Viva pela fé!

– Sonhe, planeje, se esforce, mas entregue tudo pela fé, Àquele que faz nascer e dá o crescimento.

– Leia, na Bíblia, Eclesiastes 11. Lançar o pão sobre as águas pode se referir à prática de lançar sementes sobre áreas alagadas ou comercializar sementes através de embarcações. Fato é que, é necessário investir (tempo, trabalho recursos, fé!) nos nossos projetos. Dedique-se e semeie pela fé, confiando no Senhor que lhe sustenta sempre.

– Não cruze os braços esperando realizações virem do céu. Deus lhe concede forças, sabedoria e ânimo para trabalhar diligentemente, como se fosse para o Senhor. Semeie para a glória de Deus.

– Não confie que o seu próprio esforço e talento alcançarão benefícios para você. Sem Deus nada podemos fazer.

– Tenha um coração agradecido. Seja grato pela provisão diária que Deus concede aos que creem na Sua Palavra.

– Os versículos de hoje também se aplicam ao Evangelho. Compartilhe o Pão vivo que desceu do céu. Há muitos famintos à sua volta precisando recebê-Lo. Trabalhe sem desanimar, mais tarde haverá bons resultados, pela fé!

OREMOS: