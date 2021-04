Lentidão: 25% DAS CIDADES PARARAM VACINAÇÃO POR FALTA DE DOSES, DIZ CONFEDERAÇÃO

By

Confederação Nacional dos Municípios afirma que escassez e falta de regularidade nas entregas de doses atinge todo o Brasil.

Segundo uma pesquisa da Confederação Nacional dos Municípios (CNM), está faltando vacinas contra a Covid-19 em cerca de um quarto das cidades brasileiras. “Esta semana divulgamos mais uma etapa da pesquisa que realizamos semanalmente junto a prefeitas, prefeitos e secretários de saúde o Brasil inteiro e os resultados indicaram que cerca de 25% dos municípios que nós pesquisamos estão suspendendo a aplicação da vacina por falta do imunizante”, afirma o consultor da CNM (Confederação Nacional de Municípios), Eduardo Stranz.

No sábado, o Ministério da Saúde atualizou o cronograma do recebimento de doses e houve uma redução de mais de 22,5% nas entregas previstas. Eduardo acredita que a mudança de orientação do Ministério da Saúde em relação a reservar ou não a segunda dose para quem já recebeu a primeira tem confundido os gestores municipais. Segundo, ele, “49% afirmaram que ainda estão guardando a dose e 49% disseram que estavam aplicando todo o estoque que chega.”

A falta de regularidade na entrega das vacinas, que faz com que uma a cada quatro cidades brasileiras estejam com a vacinação parada, atinge todo o Brasil. “É uma realidade geral. Nós entrevistamos prefeitos de todos os estados e regiões e se constatou em todos. Não é uma coisa sazonal ou regional. É uma coisa que está nas grandes, pequenas e médias cidades”, diz o consultor da CNM.

(Da Redação com CNN)

