Licitação: NOVO EDITAL CONCESSÃO DO CENTRO DE CONVENÇÕES IRÁ PREVER TRANSFORMAÇÃO DO LOCAL EM COMPLEXO DE ATRATIVOS

Um novo plano de viabilidade econômica está sendo elaborado para o local a fim de flexibilizar o uso do espaço com lojas, gastronomia e hotelaria.

O Centro de Convenções de Foz do Iguaçu pode se transformar em um novo complexo de atrativos na cidade. Um plano de viabilidade econômica do local está em elaboração pela Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos para definir um novo modelo de licitação para concessão ou arrendamento.

Desde 2014 o espaço está autorizado para exploração da iniciativa privada. Entretanto, o último processo licitatório foi deserto pela falta de concorrentes.

Segundo o diretor-presidente do Centro, Fernando Maraninchi, a intenção com a remodelagem do edital é dar mais flexibilidade aos empreendedores para utilizar o espaço de maneira mais ampla e criar um ambiente multiuso, com lojas, estacionamento, restaurante ou hotéis.

“As licitações anteriores obrigavam a utilização do espaço exclusivamente como um Centro de Convenções. Dessa forma, seria muito difícil conseguir interessados. Ao torná-lo mais flexível, ampliamos o número de interessados para uma boa concorrência”.

O estudo ainda está em construção e o lançamento do edital de licitação deve acontecer ainda em 2021.

Espaço

O Centro de Convenções está localizado próximo ao Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu. A área total é de 95.880,30 m², sendo a área de construção de 31.863,43 m². O espaço conta com um salão principal, com 10.329 m², e outros dois salões menores, para até cinco mil pessoas cada. Além de estacionamentos, cozinhas, sanitários e bosque.

