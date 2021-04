Liminar: COMISSÃO DE TRANSPORTE DA CÂMARA CONSEGUE NA JUSTIÇA O RETORNO DOS ÔNIBUS COLETIVOS

Depois da solicitação feita ao Ministério Público do Trabalho pela Comissão Especial da Câmara de Vereadores, a Justiça do Trabalho decidiu intervir na greve e determinar o retorno do serviço de transporte coletivo em Foz do Iguaçu.

A determinação prevê a circulação de 60% da frota de ônibus em horários de pico e 40% dos motoristas e cobradores nos demais horários, sob pena de multa de R$ 40 mil por turno. A ordem do Poder Judiciário é determinada ao Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários. Durante o movimento grevista, a entidade deve manter a circulação de ao menos 60% da frota de ônibus no horário das 5h às 9h e das 17h às 20h, e de 40% de todos os motoristas e cobradores nos demais horários.

A liminar, assinada pelo Desembargador do Trabalho, Célio Horst Waldraff, também determina que o sindicato se abstenha de qualquer ato que impeça o exercício da atividade profissional pelos integrantes da categoria. Ao Consórcio Sorriso fica determinada a liberação do quantitativo de veículos necessários à prestação de serviços, considerando a integralidade da frota e observadas ainda às medidas de prevenção ao contágio da Covid-19, igualmente sob pena de multa de R$ 40 mil por período de descumprimento da decisão.

Comissão acionou o Ministério Público do Trabalho para que o direito dos usuários seja assegurado

A presidente da Comissão Especial da Câmara, vereadora Anice Gazzaoui (PL) afirmou que a comissão não se furtou em buscar informações isentas e verdadeiras. “Ao mesmo tempo buscou alternativas para solução dos problemas do transporte. Após levantamentos, principalmente de informações repassadas pelo Executivo, elaboramos um relatório encaminhado ao MPT concluindo pela irregularidade dessa greve. O tribunal acatou e conferiu a referida liminar pelo retorno dos serviços”, informou Anice.

POPULAÇÃO NÃO PODE SOFRER COM O IMPASSE

O Presidente do Legislativo, Ney Patrício (PSD) pontuou que “por intermédio da Comissão Especial de Transporte, composta pelos vereadores Anice Gazzaoui, Edvaldo Alcântara e Jairo Cardoso, com nosso apoio, fez o pedido para a Justiça. A população não pode sofrer com esse impasse entre trabalhadores e empresas. A Câmara Municipal atua também para solucionar a questão contratual do transporte coletivo, já que a prestação deste serviço está abaixo do que a população paga e merece”.

O relator da comissão, vereador Edivaldo Alcântara (PTB), enfatizou que “como membro da comissão vejo a necessidade de abrir o debate em busca de solução para a categoria e para os munícipes de Foz, atendendo aos interesses da população. Nosso trabalho continua sendo de luta pela classe trabalhadora do transporte, viabilizando também o retorno da economia, uma vez que o transporte girando é essencial para essa retomada”. O vereador Jairo Cardoso (DEM), membro da comissão, afirmou que “o trabalho mostra que a Casa não está inerte”. A CE deve entregar o relatório a respeito da irregularidade da greve ao Prefeito Chico Brasileiro (PSD).

(Da Redação com CMFI)

Curtir isso: Curtir Carregando...