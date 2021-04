Litoral: CRIANÇA DE 6 ANOS SALVA TRÊS PESSOAS APÓS BARCO VIRAR EM GUARAQUEÇABA

Segundo as informações das vítimas, a criança era a única que sabia nadar. Ela teria conseguido acessar um cooler e o estofamento do barco. Com isso, eles conseguiriam flutuar.

Uma menina de apenas 6 anos salvou três pessoas após o barco que elas estavam virar no mar. O caso aconteceu na tarde de sábado, 24, nas proximidades da Ilha das Peças, em Guaraqueçaba, no litoral do Paraná. Segundo as informações do Corpo de Bombeiros, que acionou a aeronave Falcão 08 para o salvamento, cinco pessoas caíram da embarcação. Uma delas, uma mulher, morreu afogada.

Segundo as informações das vítimas, a criança era a única que sabia nadar. Ela teria conseguido acessar um cooler e o estofamento do barco. Com isso, eles conseguiriam flutuar.

Populares auxiliaram no salvamento das vítimas, retirando as pessoas de dentro da água. O Falcão 08 e uma lancha do Batalhão de Polícia Militar de Operações Aéreas (BPMOA) foram usadas para ajudar. Uma das 4 vítimas, um homem de 37 anos, que foi retirada por populares foi encaminhada pelo Falcão 08 para ser levada ao Hospital Regional do Litoral, em Paranaguá. As outras três vítimas foram liberadas no local e foram retiradas da ilha através do apoio de populares.

(Da Redação com Bem Paraná)

Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado