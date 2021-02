Lockdown: COM PANDEMIA FORA DE CONTROLE, FOZ SOFRE NOVO FECHAMENTO TOTAL DO COMÉRCIO

Forças policiais vão intensificar fiscalização para cumprimento de medidas restritivas, que inclui toque de recolher a partir das 20h.

Depois de anunciar o adiamento do início das aulas na rede municipal de ensino e o Município perder completamente o controle da pandemia, conforme adiantou o Iguassu News, Foz do Iguaçu amarga o lockdown total com fechamento do comércio e serviços, além do toque de recolher das 20h às 5h. O prefeito Chico Brasileiro que havia dito na campanha que não fecharia o comércio, acatou integralmente e até ampliou as medidas restritivas decretadas pelo Governador do Estado, Ratinho Junior.

Conforme o novo decreto municipal nº 28.999, publicado na noite desta sexta-feira, desde à zero hora deste sábado estão fechados: o comércio em geral, academias, bares, balneários, clubes de lazer e esporte, quadras e campos esportivos, pesque-pague, escolas públicas e particulares, além de instituições de ensino superior e técnico, eventos públicos e privados de qualquer natureza e chácaras de lazer. Os atrativos turísticos, meios de hospedagem e transporte turístico poderão funcionar com limitação de 30% (trinta por cento) da sua capacidade.

O Transporte Coletivo Urbano de passageiros, operará com escala normal até às 21h, com limitação de 50% (cinquenta por cento) da capacidade do veículo. Está autorizado o comércio varejista a funcionar por tele-entrega ou delivery das 8h às 18h. Nos shoppings, apenas os estabelecimentos classificados como essenciais poderão atender e nas praças de alimentação, apenas pelo serviço delivery.

No caso de mercearias em que lanchonetes funcionam como anexo não poderão comercializar bebidas para consumo no local. Restaurantes e lanchonetes só podem funcionar pelo sistema drive thru ou retirada no balcão, sendo proibido o consumo no local.

9 MORTES EM 24 HORAS NA CIDADE

Na sexta-feira, 26, Foz do Iguaçu contabilizou mais nove mortes em decorrência da Covid. As vítimas são 4 mulheres e 5 homens. No Hospital Municipal Padre Germano Lauck foram a óbito 3 mulheres de 51, 72, 83 anos, e 4 homens de 59, 64, 68 e 71 anos. No Hospital Ministro Costa Cavalcanti foram 2 óbitos, uma mulher de 83 anos e um homem de 54 anos.

A Vigilância Epidemiológica 128 casos em 24 horas. Dos novos casos, 70 são mulheres e 58 homens, com idades entre 27 dias e 92 anos. Até o momento, Foz totaliza 25.840 casos da doença no município com 399 mortes. Dos casos confirmados, 709 estão em isolamento domiciliar, com sinais e sintomas leves, e 138 pessoas estão internadas.

USO DA FORÇA POLICIAL

Para fazer cumprir as medidas restritivas, a Guarda Municipal e fiscais da Secretaria da Fazenda do Município e da Vigilância Sanitária, estão mobilizados pelo prefeito Chico Brasileiro. Ele também anunciou que pessoas provenientes do país vizinho (Paraguai) terão que apresentar teste negativo (RT-PCR) da Covid. As multas para quem descumprir passa dos R$ 8 mil.

Ratinho Junior reunido com os comandos das forças de segurança do Estado. Foto: Geraldo Bubniak

Em Curitiba, o Governador Ratinho Junior anunciou uma força-tarefa de emergência para conter a disseminação do novo coronavírus no Paraná. A taxa de ocupação de leitos de UTI no Estado chegou a 94%. “Devido à súbita elevação dos índices relacionados à doença, com a proximidade de um estrangulamento no sistema público de saúde, o governador Carlos Massa Ratinho Junior determinou, entre outras ações, a suspensão do funcionamento dos serviços e atividades não essenciais em todo o Estado e a ampliação na restrição de circulação das pessoas”, informou a Agência Estadual de Notícias.

O decreto número 6.983/2021 entrou em vigor à 0h deste sábado (27) e tem validade até as 5 horas do dia 08 de março, podendo ser prorrogado ou não, a depender do comportamento da pandemia no território paranaense durante o período. “É um momento delicado, em que precisamos tomar medidas mais duras para conter a contaminação da Covid-19. Precisamos do apoio de todos os municípios para vencermos mais essa batalha, em nome da saúde dos paranaenses”, afirmou Ratinho Junior.

SERVIÇOS ESSENCIAIS

São considerados serviços essenciais hospitais e unidades de saúde, farmácias e drogarias, laboratórios, casas de produtos animais e agropecuários, veterinárias, correios, lotéricas e caixas eletrônicos, serviços funerários, mercados e mercearias, postos de combustíveis, comércio de gás de cozinha e água, empresas de telecomunicação, transporte coletivo, táxis e transporte por aplicativo, padarias, açougues e conveniências (sem consumo no local), restaurantes e lanchonetes (também sem consumo no local).

EM VIDEO DE CAMPANHA CHICO BRASILEIRO DIZ QUE NÃO FECHARIA O COMÉRCIO

Em vídeo divulgado durante a campanha eleitoral, o então candidato à reeleição Chico Brasileiro, afirmou que não fecharia o comércio. Em um dos trechos ele refere-se diretamente aos comerciantes e donos dos shoppings JL e Catuaí Paladium. “Bom dia pessoal do Shopping JL e Catuaí. Venho aqui na condição de prefeito, afirmar aos iguaçuenses, aos empreendedores e comerciantes: Nós não iremos fechar comércio”.

Em campanha para a reeleição, o prefeito disse que fechamento de comércio era mentira

Sobre as especulações dos adversários de campanha naquela oportunidade, Chico declarou: “Isso é uma mentira que estão divulgando para tentar conturbar a eleição. Lá no passado (início da pandemia), o fechamento se deu porque não tinha hospital preparado para atender os pacientes da Covid-19. Hoje nós temos uma estrutura hospitalar invejável, inclusive atestada e aprovada pelo Ministério da Saúde. Não existe falta de vagas em Foz do Iguaçu”.

Chico Brasileiro finalizou: “Estamos absolutamente preparados para atender a população, portanto, não terá fechamento de comércio algum”.

(Da redação com AEN)

