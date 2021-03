Lockdown: EM FOZ DO IGUAÇU, FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA ATENDEU MAIS DE 50 OCORRÊNCIAS DURANTE O FIM DE SEMANA

Equipes de fiscalização interditaram dois estabelecimentos e multaram 50 participantes de quatro eventos.

Neste fim de semana as equipes de fiscalização da Secretaria da Fazenda e Vigilância Sanitária atenderam a 55 ocorrências de aglomerações em bares, residências, quadras de esporte e estabelecimentos comerciais. As ações, entre sábado (27) e domingo (28), tiveram como objetivo garantir o cumprimento das medidas estabelecidas nos decretos estadual e municipal, publicados na sexta-feira, 26, que restringem a circulação de pessoas após as 20h.

Do total de intervenções da fiscalização da prefeitura de Foz do Iguaçu no fim de semana, dois estabelecimentos foram interditados, uma lanchonete localizada no bairro Cidade Nova e outra no bairro Morumbi. As equipes também autuaram quatro eventos e irão multar cerca de 50 pessoas que participavam das aglomerações.

O valor das multas aplicadas é de 100 unidades fiscais – pouco mais de R$ 9 mil – para o organizador ou responsável pelo local e de 10 unidades fiscais – mais de R$ 900 – aos participantes.

O diretor de Fiscalização, Nilton Zambotto, relata que as vistorias são realizadas conforme as denúncias que chegam e também pelas rondas feitas por cinco equipes divididas em todas as regiões da cidade. O trabalho de fiscalização irá seguir pelos próximos dias.

“A população precisa se unir e contribuir para acabar com essas aglomerações clandestinas. Pedimos o apoio no cumprimento do decreto e também que denunciem casos irregulares”, pede Zambotto.

(Da Redação com foto da AMN e de meramente de Ilustração)

