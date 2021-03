Lockdown: EM FOZ, PREFEITURA CONTINUA MULTANDO ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS POR DESCUMPRIR TOQUE DE RECOLHER

A Prefeitura de Foz do Iguaçu fez 403 vistorias na noite desta terça-feira, 16, para garantir o cumprimento do toque de recolher entre às 20h e 5h, estabelecido pelos decretos municipal e estadual em vigor para evitar a transmissão do coronavírus.

A fiscalização, feita pela Secretaria Municipal da Fazenda e Vigilância Sanitária, aplicou 12 multas pelo descumprimento da medida.Não houve divulgação oficial sobre a aplicação de multas em supermercados, sempre muito lotados em Foz

Enquanto isso os ônibus do Consórcio Sorriso, que fazem o transporte público no município, continuam circulando livremente com lotação acima do que determinam as medidas de distanciamento social entre as pessoas. Não nenhuma sinalização por parte do Consórcio sobre o aumento de veículos para evitar a aglomeração de passageiros. Também não se tem conhecimento de ações dos fiscais para coibir a aglomeração de pessoas no transporte público.

Segundo o diretor de Fiscalização, Nilton Zambotto, os agentes fiscalizam pontos estratégicos onde a circulação de pessoas e veículos é mais frequente. “É preciso respeitar o horário estipulado pelo decreto e, assim, contribuir para diminuir a propagação do vírus pela cidade. As equipes mantêm a fiscalização em todas as regiões da cidade”, afirma.

Barreiras sanitárias

Até a próxima segunda-feira (22), agentes do Foztrans e da Guarda Municipal também estarão em postos de fiscalização na região da Ponte da Amizade para controlar a entrada de motoristas com veículos de placas estrangeiras. Os condutores deverão apresentar o teste RT-PCR negativo, feito em até 72h. A medida atende ao novo decreto municipal. A concentração é feita na Avenida Juscelino Kubistchek, próximo ao viaduto.

Ambulâncias transportando pacientes do exterior, sem a comprovação de encaminhamento para unidade hospitalar, serão proibidas de adentrar no município. O transporte ilegal de estrangeiros que vêm a Foz do Iguaçu buscar atendimento contribuiu para sobrecarregar o sistema de saúde da cidade, que há mais de três semanas está com as UTI (Unidades de Terapia Intensiva) com 100% de ocupação, usando recursos extras para dar assistência aos casos graves.

Para as pessoas que trabalham ou estudam no Paraguai, não será exigido a apresentação do teste, desde que comprovadas as atividades. Para motoristas de mototáxi, táxis, vans e veículos por aplicativos o exame também não será obrigatório, devendo ser apresentado apenas pelos passageiros.

(Da Redação com AMN)