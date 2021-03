Lockdown: FOZ DO IGUAÇU REGISTRA MAIS 6 MORTES POR COVID-19 EM 24 HORAS

Com superlotação dos leitos de UTI em todo o sistema de Saúde Pública no município, fazem algumas semanas que já há fila de espera por esse tipo de leito hospitalar. Até esta segunda-feira (08), a taxa de ocupação desses leitos era superior a 105%.

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirma nesta segunda-feira (08), mais 6 mortes e 82 casos de infectados pela COVID-19. Agora, são totalizadas 444 mortes e 28.565 pessoas confirmadas como que já infectadas pelo vírus.

Óbitos – Dos 6 óbitos mais recentes em consequência da COVID-19 no município, 3 mulheres (de 73, 77 e 79 anos) e 3 homens, com 73, 75 e 82 anos, que estavam internados no Hospital Ministro Costa Cavalcanti e no Hospital Municipal Padre Germano Lauck.

Dos novos casos de infectados pela Covid-19, 40 são mulheres e 42 homens, com idades entre 11 meses e 79 anos. Dos 82 novos casos, 80 encontram-se em isolamento e 2 internados. Do total de casos de pessoas infectadas atualmente, 715 estão em isolamento domiciliar, com sinais e sintomas leves, e 188 pessoas estão internadas.

Em Foz, 27.218 pessoas já estão recuperadas da doença contraída na pandemia.

Pandemia: EM FOZ, HOSPITAL MUNICIPAL PASSOU DE 17 LEITOS PARA 70 LEITOS DE UTI COVID-19, MAS LOTAÇÃO/FILA É DE MAIS DE 105% DOS LEITOS

Próximo de completar um ano do primeiro diagnóstico positivo de covid-19, Foz do Iguaçu é uma das cidades paranaenses que mais investiu em estrutura hospitalar para enfrentamento à doença. A prefeitura optou pela reestruturação do SUS (Sistema Único de Saúde) no combate à pandemia. O atendimento foi ampliado, com novas alas e leitos no Hospital Municipal Padre Germano Lauck.

Foz do Iguaçu registrou o 1º caso de Covid em março de 2020. De acordo com a diretora da Vigilância em Saúde, Carmensita Gaievski, desde que foram confirmados os primeiros casos no Brasil, Foz iniciou uma força-tarefa contra o coronavírus. “Com intuito de criar mecanismos de prevenção ao vírus, instituímos o Plantão Covid, as campanhas de distanciamento social, uso de máscaras, divulgação de boletins epidemiológicos, informando à população o número de casos confirmados e seguimos definindo as demais medidas de enfrentamento”, destacou.

Ampliações no Hospital Municipal

A prefeitura investiu entre material, insumos e recursos humanos, até dezembro, mais de R$ 32 milhões: em obras, mais de R$ 5,4 milhões, e em equipamentos – R$ 5 milhões, isso até o final de 2020. Foz do Iguaçu conta hoje com 67 leitos de enfermaria e outros 70 leitos de UTI exclusivos para casos de Covid, algo que pode ser usado mesmo após a pandemia. No início da pandemia, o hospital municipal tinha apenas 17 leitos de UTI Covid.

O Hospital Municipal, desde março de 2020, recebeu quatro ampliações: em maio, recebeu a Unidade de Terapia em Doenças Infecciosas (UTDI), com 12 leitos; em julho, a Unidade de Cuidados Especiais (UCE), com 21 leitos; em setembro, o Pronto-Socorro respiratório, com 12 leitos e quatro salas de emergência; e, recentemente, foram instalados mais 20 leitos de UTI.

Superlotação – O município também assume 54% dos custos diários das UTIs, que totalizam R$ 3.500, com o recebimento de R$ 1.600 pelo Ministério da Saúde. Esses leitos estão completamente lotados em todo o sistema de Saúde Pública do município, e há algumas semanas já a fila de espera por esse tipo de leito hospitalar.

Laboratório de biologia molecular

Em abril do ano passado, a prefeitura em parceria com a Fundação Municipal de Saúde e a Unila (Universidade Federal da Integração Latino-Americana),implantou o Laboratório de Biologia Molecular. O laboratório teve sua habilitação concedida pelo Laboratório Central do Estado (Lacen/PR) e deu celeridade nos resultados e um melhor diagnóstico sobre a situação do município frente à pandemia.

Os testes realizados são do tipo RT-PCR, exame de metodologia eficaz e preciso, considerado padrão-ouro para detecção do Sars-CoV-2, vírus causador da Covid-19. Mais de 79 mil exames para detectar o coronavírus já foram feitos no município desde o início da pandemia – uma das cidades do Paraná em que há maior número de testagem por habitante.

Vacina

Desde o início da pandemia, Foz do Iguaçu já registrou mais de 28.565 mil casos de Covid. A Vigilância em Saúde informou que até esta segunda-feira, 8, foram aplicadas 15.376 doses da vacina anti-coronavírus.

