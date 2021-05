Melhorias na Vila C: A PEDIDO DO SOLDADO FRUET, SICOOB ESTUDA INSTALAÇÃO DE UMA AGÊNCIA

Atendendo à solicitação do deputado estadual Soldado Fruet (PROS), o Sicoob estuda a viabilidade de instalar uma agência bancária na Vila C, em Foz do Iguaçu.

Na última quinta-feira (06), o parlamentar e o presidente do Conselho Superior da Associação Comercial e Empresarial de Foz do Iguaçu (ACIFI), Walter Venson, acompanharam o presidente do Conselho de Administração do Sicoob, Roberto Fernandes, e o diretor superintendente do Sicoob Três Fronteiras, Dirceu Luiz Tessaro, em visita ao bairro. Eles conversaram com lideranças e, na sequência, farão uma reunião para apresentar os produtos e serviços aos empresários.

“Os representantes do Sicoob sinalizaram positivamente ao pleito que apresentei em favor do povo e confirmaram interesse em abrir a agência na Vila C. Os diretores sentiram uma boa receptividade e já estão prospectando locais para a instalação”, informou o Soldado Fruet. Segundo ele, “apesar de ser um dos bairros mais populosos de Foz do Iguaçu, com mais de 35 mil habitantes, maior que 85% dos municípios paranaenses, a Vila C não tem um local para a população poder pagar seus boletos e movimentar suas contas”. O lugar mais próximo para esses moradores realizarem transações bancárias fica na Vila A, “o que os obriga a se deslocar de dez a quinze quilômetros, por isso desde o início do meu mandato tenho trabalhado para atender essa demanda antiga da comunidade”.

Em julho de 2019, o Soldado Fruet reivindicou que a Caixa Econômica Federal a instalasse uma casa lotérica na Vila C. Mas, diante da resposta negativa da instituição, no dia 28 de maio de 2020, encaminhou um ofício ao diretor superintendente do Sicoob Três Fronteiras, Dirceu Luiz Tessaro, pedindo a instalação de uma agência bancária na Vila C. “Tenho certeza de que esse seria um projeto importante para ambos os lados: a população passaria a movimentar seus recursos em um banco presente no bairro e o banco cresceria, ganhando clientes que hoje estão desassistidos de serviços bancários”, ponderou o deputado no ofício ao diretor do Sistema de Cooperativas Financeiras do Brasil, que tem mais de 5 milhões de cooperados.

O Soldado Fruet salientou que a Vila C nasceu logo após a construção da Usina de Itaipu, sendo formado, em sua maioria, por ex e atuais trabalhadores da hidrelétrica. “É um bairro de classe média que conta com o apoio de várias ações desde infraestrutura até sociais conduzidas e bancadas financeiramente, ainda hoje, pela Itaipu”, apontou, lembrando que a sede da usina, com cerca de 1.500 funcionários, fica na Vila C. “Mas apesar da importância econômica do bairro, não possui casa lotérica ou agência bancária”. No último dia 6 de fevereiro, o deputado se reuniu com os diretores do Sicoob, que manifestaram interesse em atender a demanda. “Sigo lutando para que em breve esse sonho se torne realidade, para facilitar a vida dos cidadãos não apenas da Vila C, mas de toda a região”, disse o deputado.

