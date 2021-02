Menção Honrosa: PROFISSIONAL DE SAÚDE QUE ENFRENTOU ENXURRADA PARA VACINAR IDOSO SERÁ HOMENAGEADA

Auxiliar de enfermagem se arriscou para não desperdiçar uma preciosa dose da vacina contra o coronavírus. Agentes de Segurança Pública do Paraná poderão ser incluídos na lista de prioridade para receber a vacina contra Covid-19.



O deputado Soldado Fruet (PROS) protocolou nesta terça-feira (16) na Assembleia Legislativa um requerimento de menção honrosa para a auxiliar de enfermagem Angela Maria de Jesus. Na última sexta-feira (12), ela atravessou uma enxurrada no município de Porto Rico, no Noroeste do Estado, para vacinar um idoso contra a Covid-19 após a equipe de profissionais da saúde ser surpreendida pela forte chuva repentina em uma estrada rural.

Por seus esforços no cumprimento do dever, Angela Maria de Jesus será homenageada na Assembleia Legislativa do Paraná

“A menção honrosa para a Angela representa minhas homenagens e minha gratidão a todos aqueles que dia após dia enfrentaram o coronavírus para seguir com seus trabalhos, essenciais à sobrevivência do resto da humanidade”, explicou.

O Soldado Fruet (foto ao lado) ressaltou que a auxiliar de enfermagem se arriscou para não desperdiçar uma preciosa dose da vacina contra o coronavírus. Vídeos que circularam pelas redes sociais e foram divulgados pela imprensa mostram que ela subiu em uma cerca para não se molhar e conseguir aplicar a vacina em um idoso acamado.

“Essa vacina, ao ter seu frasco aberto, precisa ser aplicada em até seis horas, sob o risco de ser descartada. Hoje, uma dose da vacina é um troféu exibido por aqueles que a ela tem acesso, pois é a esperança de dias melhores, a tão sonhada esperança da imunidade”, destacou o deputado.

Segundo ele, mesmo em meio a tanta tristeza e consequências negativas da pandemia, que já resultou em 589.494 infectados e 10.675 mortos no Paraná, ainda há esperança. “Tantas famílias despedaçadas nesse último ano, a economia arrasada, o desemprego crescente, enfim, tantas coisas ruins acontecendo ao mesmo tempo”, comentou, complementando: “Mas sempre existe a esperança. A esperança em dias melhores, a esperança na retomada econômica, a esperança em novos empregos, a esperança na cura da Covid e, acima de tudo, a esperança nas pessoas”.

“Durante a pandemia, muita gente não deixou de trabalhar nem um minuto, expondo-se aos riscos da doença, contraindo o vírus, muitos se recuperando e muitos perdendo a luta para o coronavírus”, disse o deputado. “A essas pessoas devemos nossa maior gratidão: médicos, enfermeiros, auxiliares de enfermagem, policiais civis e militares, motoristas e cobradores de ônibus, auxiliares de limpeza, garis, enfim, tantas profissões que sem as quais o mundo teria parado”, detalhou.

SOLDADO FRUET REFORÇA PEDIDO PARA VACINAÇÃO DE AGENTES DE SEGURANÇA

Na sessão plenária desta terça-feira (16), o deputado estadual Soldado Fruet, pediu ao Líder do Governo, Hussein Bakri (PSD), que os agentes de segurança pública do Paraná sejam incluídos na lista de prioridade para receber a vacina contra Covid-19. A reivindicação já foi apresentada pelo parlamentar em reunião na Secretaria Estadual da Saúde (SESA) no último dia 2 e através de requerimento encaminhado ao secretário Beto Preto no dia 3.

“Hoje, infelizmente perdemos mais um guerreiro que estava na linha de frente: um cabo da ativa perdeu sua vida na luta contra a Covid. Ele se infectou ao atender uma ocorrência, não resistiu e hoje pela manhã faleceu”, relatou o Soldado Fruet. Ele destacou que, além das baixas no efetivo por conta das mortes, está preocupado que no interior do Paraná há duplas de policiais que cuidam de duas a três cidades. “Quando um policial desses se infecta, o povo de várias cidades fica desassistido na segurança pública, então é mais do que justo que essa classe entre como prioridade”, defendeu.

Segundo o deputado do PROS, “estamos perdendo nossos guerreiros e nossas cidades estão ficando desassistidas por falta de segurança porque os policiais acabam tendo contato nas abordagens e muitos acabam pegando Covid ou quando alguém da família pega, não podem trabalhar durante a quarentena”.

Durante a sessão, o Líder do Governo respondeu ao Soldado Fruet que está muito preocupado com a questão da falta de policiais em algumas localidades por conta da Covid-19 e prometeu levar a demanda do deputado ao governador “no sentido de que possamos construir em relação àqueles locais que não têm policiais”.

