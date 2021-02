“Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes” (Salmos 126:5-6)

A “lei da semeadura” ou a regra de plantio é um conceito bastante abordado em toda a Bíblia. Jesus ensinou diversas parábolas sobre semeador, tipos de solo e sementes (como o grão de mostarda, por exemplo). Paulo também disse (em Gálatas 6:7) que “tudo que o homem semear isso também colherá“. Por essas e outras referências, entendemos que naturalmente, em todos os âmbitos da vida, nós colhemos aquilo que plantamos.

O salmo de hoje fala-nos de um aspecto diferente do plantio. Na verdade, é o único lugar na Bíblia em que é mencionado um tipo de colheita diferente do que aquele que se plantou. A lei da semeadura aqui é envolvida pela graça e misericórdia do Senhor que sustenta todas as coisas!

Deus concede aos que plantam com lágrimas (humildade, confiança e contrição), colherem os seus feixes cheios de alegria (felicidade, contentamento e satisfação)!

Confie a sua semente a Jesus que pode transformar uma pequena semente e muitos feixes. Ele também pode mudar o seu pranto em festa!

Mesmo com lágrimas e dificuldades, semeie a sua semente:

– Plantar está relacionado com confiança . Entregue ao Senhor os seus planos e confie que Ele tudo fará.

– Ore a Deus constantemente , peça que Ele te sustente e dirija em todos os propósitos de sua vida.

– Deus faz nascer e dá o crescimento, mas você precisa plantar ! Se esforce e tenha bom ânimo!

– Depois de semear com fé, ore e espere com paciência no Senhor .

– Peça orientação a Deus para que sempre produza bons frutos, através da ação do Seu Espírito em sua vida.

– A Palavra de Deus é a Boa semente. Compartilhe a Palavra d’Deus com outras pessoas à sua volta.

OREMOS: