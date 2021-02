Momento crítico: COM OCUPAÇÃO DE LEITOS DE UTI EM ALTA, AO MENOS 12 ESTADOS AMPLIAM RESTRIÇÕES PARA FREAR A COVID

Toque de recolher à noite e suspensão de aulas estão entre as medidas; Brasil bateu recorde de mortes esta semana.

O crescimento da pandemia no Brasil mobilizou Estados para tentar frear o avanço acelerado da covid-19. Vários governos decretaram nos últimos dias restrições de circulação de pessoas, principalmente no horário noturno, fechamento de estabelecimentos comerciais e até lockdown. Entre os mais restritivos, estão Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal e Bahia, que vão fechar serviços essenciais por um período.

Com UTIs lotadas, o foco é evitar a aglomeração de pessoas e com isso tentar diminuir a transmissão do vírus no País. Boletim do Observatório Covid-19, da Fiocruz, aponta 17 capitais brasileiras com ocupação de leitos de UTI de pelo menos 80%. Na quinta-feira, 26, o Brasil teve o maior número de mortes registradas em 24 horas, em um cenário de vacinação lenta. Especialistas temem piora do quadro nas próximas semanas e defendem ações mais rígidas para conter o coronavírus.

VEJA A SITUAÇÃO DAS NOVAS RESTRIÇÕES NOS ESTADOS

Bahia – Com taxa de ocupação de leitos de UTI para covid-19 em 83%, o Estado terá atividades não essenciais suspensas por dois dias, a partir da noite desta sexta-feira, 26. Começará de forma gradativa, sendo o comércio de rua suspenso às 17h, os bares e restaurantes às 18h e, por último, os shoppings, às 20h. Segundo o governador Rui Costa (PT), “não haverá transporte público durante o toque de recolher e também está proibida a venda de bebida alcoólica até mesmo nos supermercados”.

Ceará – O governo estadual divulgou novas medidas nesta sexta-feira, com toque de recolher entre 20h e 5h, horário que fica mais restrito nos fins de semana (entre 19h e 5h), “com saídas permitidas somente em situação de comprovada necessidade”.

Distrito Federal – O governo planeja um lockdown total a partir de sábado, 27. A medida é mais rigorosa do que a anunciada na quinta, de lockdown apenas entre 20h e 5h a partir da próxima segunda. Na tarde dessa quinta, o número de leitos de UTI covid adulta disponíveis eram de apenas dois, com ocupação de 98%.

Goiás – Com a ocupação de UTI em 93,1%, várias cidades vem endurecendo as restrições, como Goiânia, que limitou o horário de funcionamento de bares e restaurantes até 22h. O governo do Estado já vinha pedindo para os municípios adotarem uma “Lei Seca”, restringindo a venda de bebida alcoólica, para diminuir a contaminação do coronavírus.

Paraíba – A ocupação de leitos de UTI (adulto, pediátrico e obstétrico) é de 67% e nesta semana o governo decretou toque de recolher entre 22h e 5h, até 10 de março. Além disso, houve a suspensão das aulas presenciais nas escolas públicas e bares, restaurantes e lanchonetes só poderão funcionar com mesas entre 6h e 16h. Depois desse horário, não poderá haver o consumo no local, só para retirada ou entrega.

Paraná – Governo anunciou a ampliação das restrições que incluem a suspensão do funcionamento dos serviços e atividades não essenciais e toque de recolher entre 20h e 5h, para evitar aglomerações e festas. O decreto entra em vigor neste sábado, 27, e vale até o dia 8 de março, “podendo ser prorrogado ou não, a depender do comportamento da pandemia no território paranaense durante o período”, disse o governo. Procedimentos eletivos hospitalares com demanda de UTI no pós-operatório foram suspensos. No Estado, a taxa de ocupação de leitos de UTI para covid-19 está em 94%.

Pernambuco – Com taxa de ocupação de leitos de UTI para covid-19 acima de 90%, o governo estadual anunciou novas medidas restritivas que vão valer deste sábado, 27, até 10 de março. O decreto proíbe qualquer atividade não essencial entre 22h e 5h.

Piauí – Está com 76% de ocupação nos leitos de UTI, mas com o aumento de casos o governo decretou que o comércio só pode funcionar até as 17h e os shopping centers das 12h às 21h. Entre 23h e 5h, a circulação de pessoas nas vias públicas está proibida. Aos finais de semana, só atividades essenciais poderão funcionar. As medidas valem até 4 de março.

Rio Grande do Norte – A governadora Fátima Bezerra anunciou medidas de restrição. A taxa de ocupação de UTI no Estado está em 86,5%.

Rio Grande do Sul – Com o sistema de saúde no limite, o governo estadual decidiu colocar todos os municípios do Estado na bandeira preta, fase mais restritiva do plano local contra a covid-19, e cancelar cirurgias eletivas nos hospitais. A ocupação de leitos de UTI atingiu 91,4%.

Santa Catarina – O governo publicou um decreto colocando todo o Estado em lockdown nos próximos dois finais de semana. Com isso, somente serviços essenciais poderão funcionar entre 23h de sexta-feira até 6h de segunda. No momento, a taxa de ocupação de leitos de UTI para covid-19 está em 90,4%.

São Paulo – O governo paulista insituiu o “toque de restrição”, que prevê a limitação da circulação de pessoas entre 23h e 5h em todos os municípios do Estado 26, até o dia 14 de março. O número recorde de pessoas internadas e a taxa de 70,4% de ocupação em UTI para covid-19 motivaram a decisão.

