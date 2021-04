Momentos de Descontração: FOZ DO IGUAÇU PARTICIPA NESTA SEXTA-FEIRA (16) DE CAMPANHA DO DIA MUNDIAL DO LAZER

Objetivo é fazer os iguaçuenses publicarem nas redes sociais imagens e vídeos dos momentos de lazer em casa; iniciativa acontece em 17 países.

A Secretaria Municipal de Esporte e Lazer de Foz do Iguaçu é parceira do Sesc Paraná na campanha virtual para o Dia Mundial do Lazer, celebrado pela primeira vez nesta sexta-feira, 16 de abril. Ao todo, são 17 países participando das ações.

A intenção é levar os iguaçuense a publicarem nas redes sociais imagens ou vídeos dos momentos de descontração usando as hashtags #DiaMundialDoLazer, #LazerParaUmaVidaMelhor e marcar os perfis oficiais do Sesc-PR (@sesc_pr) e da Secretaria (@smelfozoficial), no Instagram.

O diretor técnico da Secretaria de Esporte e Lazer, Roberto Borges, conta que podem ser enviadas quaisquer atividades de lazer, seja a leitura de um livro, uma sessão de filme, brincadeiras com a família ou práticas esportivas.

“O importante é termos a nossa população mostrando como se divertir, contando depoimentos ou praticando esportes longe de aglomerações. Lazer é qualquer atividade que você faça e se sinta bem”, afirma.

Borges também ressalta a importância de se divertir, mas seguindo os protocolos de segurança contra a Covid-19. “Para quem pratica esportes ao ar livre, é preciso reforçar os cuidados contra o coronavírus, seguindo o distanciamento, usando máscara e higienizando aparelhos sempre que possível”.

Essa é a primeira edição do Dia Mundial do Lazer, uma iniciativa da Organização Mundial do Lazer (WLO) com coordenação do Centro de Excelência em Estudos do Lazer (WLCE/USP), em parceria com o Laboratório de Gestão das Experiências de Lazer (Lagel) e o Sesc.

