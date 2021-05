Mundo: COREIA DO NORTE QUALIFICA DIPLOMACIA DE BIDEN COMO ‘HOSTIL’ E CHAMA SUL-COREANOS DE ‘DEJETOS HUMANOS’

Regime da Coreia do Norte reagiu a uma fala do presidente Joe Biden no Congresso dos EUA e ao envio de panfletos por parte de sul-coreanos.

A Coreia do Norte acusou neste domingo (2) o presidente americano Joe Biden de executar uma política hostil e denunciou como “espúria” a diplomacia dos Estados Unidos. Biden afirmou em seu primeiro discurso presidencial no Congresso na quarta-feira que usaria “a diplomacia, bem como a dissuasão severa” para conter as ambições nucleares da Coreia do Norte.

Em um comunicado difundido pela agência de notícias KCNA, o regime liderado por Kim Jong-un advertiu Biden que havia cometido um “grande erro” com sua postura “desfasada” em relação ao país.

“A declaração reflete claramente sua intenção de prosseguir uma política hostil a respeito da RPDC (República Popular Democrática da Coreia), o que o governo dos Estados Unidos faz há mais de meio século”, declarou Kwon Jung Gun, funcionário do ministério norte-coreano das Relações Exteriores. “A suposta diplomacia americana é um indicador espúrio para acobertar seus atos hostis e a dissuasão anunciada é um meio de submeter a RPDC a ameaças nucleares”, afirmou.

Kim Jong Un em vídeo divulgado em julho de 2020 — Foto: KCNA via REUTERS

Em outra declaração também divulgada pela KCNA, o ministério acusou Biden de insultar Kim Jong-Un e acrescentou: “Advertimos os Estados Unidos o suficiente como para entendam que sairão prejudicados se nos provocarem”.

A Casa Branca informou nesta sexta que seu objetivo continua sendo “a completa desnuclearização da península coreana”. Em abril, o presidente sul-coreano Moon Jae-in, que visitará a Casa Branca em 21 de maio, exortou Biden a dialogar diretamente com Kim sobre a desnuclearização.

Em outro comunicado divulgado neste domingo, a influente irmã do líder norte-coreano, Kim Yo Jong, criticou o recente envio de panfletos hostis a Pyongyang, a partir do Sul, por opositores da Coreia do Norte. “Observamos estas manobras cometidas por dejetos humanos no Sul como uma grave provocação contra nosso Estado e estudaremos as medidas apropriadas como resposta”, disse Kim.

Os panfletos, enviados por balões infláveis ou por boias em rios da zona desmilitarizada que separam as Coreias, são utilizados há muito tempo por ativistas do Sul para denunciar o regime Kim Jong Un e enviar mensagens aos habitantes do Norte. Estas práticas irritam Pyongyang, que critica a campanha e, para manter a pressão diplomática, não hesita em suspender um projeto de comunicação na fronteira.





COREIA DO NORTE ALERTA PARA ‘CRISE SEM CONTROLE’ EM AVISO PARA OS EUA

Kim Jong Un observado pelos comandantes militares – Press Pool/Getty Images

A Coreia do Norte avisou os Estados Unidos que enfrentará uma “crise fora de controle em um futuro próximo” e acusou a Coreia do Sul de realizar uma “provocação intolerável” contra Pyongyang em uma série de declarações divulgadas neste domingo (2) — comentários que podem abrir caminho para um confronto entre os três países.

Em uma declaração, a Coreia do Norte repreendeu o presidente dos EUA, Joe Biden, por dizer, em um discurso no Congresso na última quinta-feira (29), que o programa nuclear de Pyongyang representa “uma séria ameaça à segurança da América e do mundo”.

Uma declaração separada acusou os EUA de se envolverem em “políticas chicanas” na semana passada, quando o Departamento de Estado chamou a Coreia do Norte de “um dos estados mais repressivos e totalitários do mundo”. E uma terceira declaração atribuída à irmã do líder norte-coreano Kim Jong Un, Kim Yo Jong, advertiu que a Coreia do Sul enfrentaria consequências depois que desertores norte-coreanos usassem balões para enviar folhetos para o território norte-coreano.

Os comentários foram feitos depois que o secretário de imprensa de Biden disse na sexta que o governo havia concluído uma revisão de política de meses para a Coreia do Norte. Washington planeja buscar uma “abordagem calibrada e prática” que difere da estratégia do governo Trump de buscar uma grande barganha ou do foco do governo Obama na “paciência estratégica”.

Biden e seu homólogo sul-coreano, Moon Jae-in, estão programados para se encontrarem em Washington no final deste mês. As declarações da Coreia do Norte foram mais focadas no que considerou insultos de Biden, do Departamento de Estado e do governo sul-coreano, e todos empregaram a linguagem bombástica frequentemente vista em declarações norte-coreanas de oposição ou desagrado.

Em resposta aos comentários do Departamento de Estado sobre os direitos humanos na Coreia do Norte, o Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte disse que os EUA “não têm o direito de sequer discutir direitos humanos”.

“Os Estados Unidos, onde pessoas inocentes perdem suas vidas devido à desigualdade social e ao racismo todos os dias, onde 580 mil pessoas morreram de novos coronavírus, são em si um deserto de direitos humanos”, diz o comunicado.

Kwon Jong Gun, diretor-geral do Departamento de Assuntos dos EUA no Ministério das Relações Exteriores da Coreia do Norte, disse que as observações de Biden sobre a Coreia do Norte durante seu discurso foram um “grande erro” que indicava uma “política desatualizada da perspectiva e do ponto de vista da Guerra Fria.”

“Sua declaração reflete claramente sua intenção de manter a aplicação da política hostil em relação à RPDC, como foi feito pelos EUA por mais de meio século”, disse Kwon, usando a sigla para o nome oficial da Coreia do Norte, República Popular Democrática da Coreia. “Agora que ficou claro o que é a tônica da nova política norte-americana da RPDC, seremos obrigados a pressionar por medidas correspondentes e, com o tempo, os Estados Unidos se encontrarão em uma situação muito grave.”

A declaração de Kim veio em resposta a uma organização ativista liderada por um desertor norte-coreano que lançou balões na Coreia do Norte carregando dinheiro e folhetos de propaganda anti-Coreia do Norte em uma tentativa de fornecer às pessoas dentro de uma das ditaduras mais rígidas do mundo com informações sem censura sobre seu país e o mundo exterior.

Kim disse que a Coreia do Norte não pode esconder seu descontentamento com os “atos sórdidos” cometidos pelos desertores, a quem ela se referiu como “resíduos humanos” e “escória humana suja”. “Consideramos as manobras cometidas pelos dejetos humanos no Sul como uma séria provocação contra nosso estado e buscaremos ações correspondentes”, disse ela.

Operações de panfleto como essas normalmente enfurecem os líderes da Coreia do Norte. Pyongyang expressou seu descontentamento com uma operação semelhante no ano passado, demolindo um escritório de ligação comum usado para negociações entre as duas Coreias. É ilegal para os norte-coreanos comuns consumir informações que não sejam aprovadas pela poderosa máquina de propaganda do país, e isso pode trazer consequências terríveis.

A Coreia do Norte afirma que o envio de panfletos é uma violação direta do acordo alcançado na cúpula inter-coreana em abril de 2018. Como parte do acordo, tanto a Coreia do Norte quanto a Coreia do Sul concordaram em cessar “todos os atos hostis e eliminar seus meios, incluindo a transmissão por meio de alto-falantes e distribuição de folhetos “ao longo de sua fronteira comum.

No entanto, o texto não diferenciava as campanhas lideradas pelo governo das lideradas por particulares. Desde então, o governo sul-coreano aprovou uma lei polêmica que torna ilegais a divulgação de folhetos. Os críticos dizem que a legislação limita a liberdade de expressão simplesmente para apaziguar a Coreia do Norte. No entanto, Kim disse que Pyongyang acredita que Seul deu “aprovação silenciosa” aos desertores. “Seja qual for a decisão que tomarmos e todas as ações que tomarmos, a responsabilidade pelas consequências disso recairá inteiramente nas autoridades sul-coreanas, que pararam de controlar a escória humana suja”, disse Kim.

Especialistas dizem que a Coreia do Norte pode estar tentando abrir caminho entre Washington e Seul antes que Moon e Biden se encontrem em 21 de maio, explorando o desejo de Moon de reconciliação no último ano de sua presidência.

“A controvérsia dos panfletos é uma maneira pela qual Pyongyang tenta dividir Washington e Seul antagonizando a política interna sul-coreana. Os defensores dos panfletos tendem a exagerar a eficácia do envio de garrafas e balões para a Coreia do Norte. Enquanto isso, os defensores da recente proibição dos panfletos exageram a importância de essa legislação para a segurança dos residentes nas áreas de fronteira “, disse Leif-Eric Easley, professor associado de estudos internacionais na Ewha Womans University em Seul. “Ainda assim, não é exagero dizer que o partido governante de Moon ajustou a lei doméstica na esperança de retomar o envolvimento inter-coreano.”

(Da Redação com CNN e G1)

Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado