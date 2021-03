Pandemia: EM OUTROS MUNICÍPIOS DO PARANÁ, VACINAÇÃO AOS DOMINGOS. EM FOZ, LOCKDOWN E MAIS MORTES

Resultado parcial do lockdown: 20 mortes e 415 novos casos de infectados por covid-19, não computados óbitos de domingo para esta segunda (29). Neste domingo, 124 cidades do Paraná realizaram vacinação, enquanto que em Foz do Iguaçu o prefeito e sua esposa/secretária de Saúde resolveram manter o toque de recolher. Além disso, o fim de semana marcou mais um recorde de casos na cidade.



Com um total de 613 mortes e 31.575 casos de covid-19 confirmados oficialmente no município neste domingo (28), segundo dados da secretaria municipal de Saúde, comandada pela esposa do prefeito Chico Brasileiro, Rosa Jerônymo. Foz do Iguaçu tem 237 mortes para cada grupo de 100 mil habitantes, maior incidência entre as principais cidades do Paraná, e um dos piores índices do país. Até o fechamento desta matéria (as 07h desta segunda, 29) a secretaria de Saúde não havia divulgado o número de mortes do domingo (28) para hoje, segunda-feira.

Alarmante: Nos três primeiros meses de 2021, o município já ultrapassou o número de óbitos de todo o ano de 2020. Até este domingo (28/03) foram 347 óbitos pela pandemia anunciados, contra 266 mortes no ano de 2020.

Somente do sábado para o este domingo (28) foram mais 14 óbitos em consequência da covid-19 em Foz, além de mais 59 confirmações da doença no município. As vítimas são 5 mulheres de 53, 57, 69, 74, e 76 anos e 9 homens de 42, 43, 49, 52, 53, 62, 74, 78 e 87 anos. Outros 6 óbitos foram registrados de sexta-feira (26) para o sábado.

Lockdown: Pressionado por resultados pouco expressivos das medidas paliativas com os toques de recolher que decretou e pela onda de demissões em massa no município, o prefeito Chico Brasileiro anunciou que a partir de amanhã, terça-feira (30), o toque de recolher passa a ser a partir das 23h. O prefeito que, para garantir que não haja um novo aumento de casos, os estabelecimentos deverão continuar a cumprir os protocolos para evitar a transmissão do coronavírus ou serão penalizados.

Nada foi dito pelo alcaide iguaçuense sobre a fiscalização e autuação nas empresas responsáveis pelo transporte coletivo municipal e nem sobre os supermercados, serviços e atividades essas, respectiva e notoriamente, com capacidade além do recomendado pela autoridades sanitárias, para o enfrentamento da pandemia.

CONFIRA O QUADRO COM OS NÚMEROS DO COLAPSO DA SAÚDE PÚBLICA EM FOZ NESTE DOMINGO (28):

Vacinação

Contramão – Pensando na necessidade de acelerar o processo de vacinação, os outros municípios aproveitaram o domingo para imunizar a maior quantidade de pessoas. Mas em Foz do Iguaçu, onde a Secretaria de Saúde é comandada por Rosa Jerônimo, esposa do prefeito, mesmo com os alarmantes índices de óbitos e infectados pela covid-19, a vacinação foi interrompida no sábado, para retornar somente nesta segunda-feira (29), contudo ainda não informações do impacto de um dia (domingo, 28) de interrupção na vacinação.

Conforme anúncio oficial, a secretaria de Saúde começa, nesta segunda-feira (29), a vacinar pessoas a partir dos 65 anos de idade. O agendamento pode ser feito pelo site da Prefeitura: basta fazer um rápido cadastro, escolher a data, o local e o horário da vacinação.

Rosa Jerônimo e Chico Brasileiro durante live em que anunciaram mais um lockdown e toque de recolher em Foz

Foz recebeu, até o momento 33.346 doses das vacinas AstraZeneca, de Oxford, e Coronavac, do Instituto Butantan com a farmacêutica chinesa Sinovac. Destas, 29.834 foram aplicadas, sendo que 5.966 pessoas receberam as duas doses. A aplicação das doses também passou a ser feita em 20 locais: na sede da Vigilância em Saúde, na Vila Iolanda, e em 19 UBS distribuídas nos cinco distritos da cidade. Na data da vacinação é necessário levar documento com foto, CPF ou cartão SUS e comprovante de residência.

O agendamento da vacinação pode ser feito pelo link: bit.ly/vacinacovidFoz

As doses serão aplicadas nos seguintes locais:

– Sede da Vigilância em Saúde, na Vila Iolanda;

– Distrito Nordeste: UBS Sol de Maio,Três Bandeiras e Lagoa Dourada

– Distrito Norte: UBS AKLP, Jardim Curitibano, Porto Belo e Vila C Nova;

– Distrito Leste: UBS Campos do Iguaçu, Morumbi III, Portal da Foz e Jardim São Paulo 2;

– Distrito Oeste: UBS Vila Adriana, Jardim América, Parque Presidente e Maracanã;

– Distrito Sul: Ouro Verde, Profilurb I, Vila Carimã e Padre Monti.

MUNICÍPIOS ADERIRAM À VACINAÇÃO DE DOMINGO A DOMINGO



“Colocar as equipes para vacinarem de domingo a domingo é fazer com que a vacina chegue mais rápido nos braços dos paranaenses. A orientação é vacinar, vacinar e vacinar”, aponta o secretário estadual da Saúde, Beto Preto.

Governador acompanhou os mutirões em Apucarana, no Vale do Ivaí, e em Maringá, no Noroeste do Estado

A Secretaria de Estado da Saúde anunciou que 124 cidades, das 22 Regionais, já começaram a imunizar os grupos prioritários no domingo (28. O governador Carlos Massa Ratinho Junior acompanhou os mutirões em Apucarana, no Vale do Ivaí, e em Maringá, no Noroeste do Estado.

O Paraná já ultrapassou a marca de 1 milhão de doses aplicadas, com 792.734 paranaenses imunizados, dos quais 209.949 com a segunda dose. O governador reforçou a necessidade de acelerar a vacinação, para que o Paraná feche o mês de abril com 100% das pessoas com mais de 60 anos imunizadas, além de incluir novos públicos, como policiais e professores.

“Damos a largada na campanha Vacina Paraná de Domingo a Domingo para fazer um grande trabalho de vacinação todos os dias da semana. Os municípios, principalmente os de médio e grande porte, estão encampando essa ideia para dar mais velocidade à imunização da população paranaense”, afirmou. “A estratégia do Estado é vacinar o máximo de pessoas e fechar o ciclo com o público acima de 60 anos, porque a grande maioria dos óbitos de Covid-19 é nessa faixa etária”, disse.

“A vacinação é a única alternativa para vencer essa pandemia. Então a ideia é dar muita velocidade, somos o primeiro estado do Brasil a fazer um grande projeto nesse sentido, por isso queremos que a escala de vacinação cresça a cada semana”, ressaltou Ratinho Junior. “A Fiocruz e o Instituto Butantan, os dois laboratórios brasileiros que fornecem ao Ministério da Saúde, vão aumentar a produção, permitindo que os estados recebam novas doses em um cronograma mais organizado e planejado, com um volume considerável de vacinas para distribuir aos municípios paranaenses”, complementou.

TODAS AS DOSES

“Colocar as equipes para vacinarem de domingo a domingo é fazer com que a vacina chegue mais rápido nos braços dos paranaenses. A orientação é vacinar, vacinar e vacinar”, reforçou o secretário estadual da Saúde, Beto Preto. “Os municípios podem usar todas as doses que receberam para atingir o maior número possível de pessoas, já que os repasses do Ministério da Saúde estão contínuos e não precisa mais reservar a segunda dose. O importante é ampliar o número de vacinados para podermos diminuir rapidamente os casos que precisam de internação”, salientou.

O secretário explicou que assim que chegam os imunizantes do Ministério da Saúde, eles são despachados para as Regionais em menos de 24 horas, em um esquema de logística que envolve as aeronaves do Estado. “Uma vez que estejam em solo paranaense, elas chegam rapidamente às Regionais de Saúde para que sejam encaminhadas aos municípios. A orientação aos secretários é usar todo o estoque, porque ele está sendo reposto rapidamente. Se for acabar a vacina, usa mesmo assim, porque logo em seguida chega outro lote”, afirmou.

(Da redação com informações da AEN)

Curtir isso: Curtir Carregando...