Na pandemia: SETOR DE RADIOLOGIA DO HOSPITAL MUNICIPAL FEZ MAIS DE 6 MIL EXAMES DE TOMOGRAFIA

Equipe faz um balanço do atendimento e das adequações na rotina de trabalho que precisaram ser implantadas para dar conta da alta demanda.

Os exames diários de imagens no Hospital Municipal Padre Germano Lauck, em Foz do Iguaçu, aumentaram em 83% desde o início da pandemia de covid-19. A grande demanda foi desafiadora para as unidades hospitalares referência no atendimento a pacientes infectados pelo coronavírus, como é o caso do hospital municipal.

Para dar conta, os setores da instituição precisaram passar por adaptações, novos protocolos foram implantados, as equipes foram capacitadas – tudo para que os serviços ofertados correspondessem a todas as recomendações preconizadas pelo Ministério da Saúde e demais órgãos competentes.

Dentre os setores, destacam-se a equipe de Radiologia do Hospital Municipal, que desde o início da pandemia oferece um serviço de apoio fundamental aos pacientes e alas Covid da instituição, com total segurança e assertividade. Desde março do ano passado, mais de 6 mil exames de tomografias e 17 mil exames de raio-x foram feitos.

Segundo a supervisora técnica de Radiologia do hospital municipal, Andrea Cordeiro dos Santos, os atendimentos aumentaram de forma exponencial. “Antes da pandemia não realizávamos mais do que 120 exames diários de imagens. Hoje ultrapassamos 220 exames por dia”, conta a supervisora.

A equipe do Serviço de Atendimento de Diagnóstico e Tratamento, ou setor de Radiologia, como é mais conhecido, é formada por cinco médicos radiologistas e 50 técnicos de radiologia, que atuam diretamente nos atendimentos a pacientes com suspeita ou internados pela covid-19, além de uma equipe administrativa que fornece suporte ao serviço oferecido. “O setor de radiologia mostra a imagem real da atual situação pulmonar do paciente, o que é essencial para monitorar a evolução da doença e gravidade das lesões. Somos os olhos da Medicina”, disse Andrea.

Para o diretor-presidente do Hospital Municipal, Sergio Fabriz, o setor merece todo reconhecimento da população. ”Trata-se de uma equipe preparada e consciente do que precisa ser realizado no contexto da pandemia e que tem se mostrado, cada vez mais, ciente do seu papel neste momento desafiador do sistema de saúde em todo o país”, ressaltou Fabriz.

(Da redação com assessoria HMPGL)

Curtir isso: Curtir Carregando...