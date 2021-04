NÃO NOS ESQUEÇAMOS DAS PROMESSAS DE DEUS!

“E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto” (Isaías 55:6 e Mateus 28:20)

Pensamento: Em todos os momentos quando Jesus enviou Seus discípulos, deu-lhes esta promessa: “E eis que estou convosco todos os dias até à consumação do século” (Mateus 28:20). Literalmente, as palavras todos os dias significam “sempre”, conforme os estudiosos da língua grega (idioma no qual foi escrita a maior parte do Novo Testamento registrado na Bíblia), Jamieson, Fausset e Brown.

Jesus não disse simplesmente “sempre”, mas “todos os dias”. Tal afirmação inclui nossas diversas atividades, as circunstâncias boas e más que nos cercam, as várias responsabilidades que temos no transcurso dos nossos dias, as nuvens tempestuosas e o brilho do sol.

Nosso Senhor está conosco, não importa o que cada dia traz. Pode ser um dia de alegria ou tristeza, de doença ou saúde, de sucesso ou fracasso. Não importa o que nos acontecerá neste dia, nosso Senhor está e estará caminhando ao nosso lado, dando-nos forças, amando-nos, enchendo-nos de fé, esperança e amor.

Ao sermos envolvidos pela silenciosa tranquilidade e segurança que Deus pode nos dar, nossos inimigos se afastam, e nossos temores, aflições e dúvidas começam a diminuir. Nós podemos suportar qualquer situação e circunstância porque sabemos que o Senhor está perto, “Portanto, Eu estou com contigo”.

OREMOS

Pai aqui estou e pedindo para que o senhor esteja conosco nos protegendo de todo mal, e nos encaminhando para vida eterna contigo, perdoe nossos pecados em nome de Jesus, pois. Seu amor me dá confiança para viver para o Senhor e para aguardar o dia em que estarei diante do Senhor. Até aquele dia, eu lhe ofereço minha gratidão e louvor. No santo nome de Jesus eu oro. Amém.

(Com Devocional Diário)

