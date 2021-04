No Congresso: VALDIR ROSSONI DEVE ASSUMIR VAGA DE SCHIAVINATO NA CÂMARA

Valdir Rossoni deverá assumir a função de deputado federal após a morte de José Carlos Schiavinato, vítima da covid-19.

Com 68 anos, Rossoni é conhecido na política paranaense. Ele foi presidente da Alep (Assembleia Legislativa do Paraná) quando deputado estadual e também atuou como chefe da Casa Civil no governo estadual de Beto Richa (PSDB). Ele teve 72.096 votos nas eleições de 2018 e não conseguiu se eleger na Câmara Federal.

Em 2019, Valdir Rossoni se tornou réu na Operação Quadro Negro, que investiga o desvio de cerca de R$ 20 milhões destinados à construção e reforma de escolas públicas no Paraná. Ele ainda chegou a ter os bens bloqueados pela Justiça.

O então deputado foi acusado pelo MP (Ministério Público) de receber R$ 689.519,49 da construtora em sete licitações para construção de escolas em Bituruna, no Sul do Paraná, quando seu filho, Rodrigo Rossoni, era prefeito da cidade, em 2011. O pagamento teria sido feito pela construtora Valor em troca de favorecimentos políticos.

Rossoni nega ter cometido qualquer crime. “Claro que tem ladrão no episódio da Quadro Negro, mas estão procurando onde o ladrão não está. E não é obrigação minha indicar onde está o ladrão”, disse ele em entrevista em 2018.

ADVOGADO AFIRMA QUE ROSSONI DEVERIA TER ENTRADO NA VAGA DE BOCA ABERTA

Ao site Congresso em Foco, o advogado Cid Campelo, da defesa de Valdir Rossoni, ressaltou que o ex-deputado já deveria ter assumido mandato na Câmara. “Ele [Rossoni] vai entrar pela vaga do falecido, quando era para entrar pela do Boca Aberta [deputado federal condenado em janeiro pela Justiça do Paraná pelo crime de perturbação do sossego]. É uma barbaridade até agora não ter julgado”, disse Campelo.

Boca Aberta cumpre prisão domiciliar após invadir uma UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) de Londrina, região norte do Paraná, e tentar filmar funcionários do hospital. O MP pediu a cassação do mandato à Câmara, mas ainda não houve julgamento. Além disso, Boca Aberta perdeu a votação para a Presidência da Câmara por causa da prisão domiciliar.

(Da redação com Paraná Portal)

Curtir isso: Curtir Carregando...