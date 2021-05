NO FIM, AQUI, SEJAMOS LEMBRADOS COMO FIÉIS CRISTÃOS!

“Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio…”

(Eclesiastes 7:8)

As desilusões, o fracasso, a tristeza são situações que surgem lado a lado em nossos dias e na maioria das vezes nos impulsionam a parar na caminhada, mas Deus vem sempre intervir e nos direcionar, e não é diferente quando lemos a palavra que diz que a mudança se faz no caminho, não pelo que aconteceu no começo da nossa história mas sim pelo decorrente das escolhas que nos fazem escrever o final do nosso livro de vida.

Uma pessoa não é reconhecida e lembrada pelo seu nascimento, mas pelos seus últimos dias de vida na terra. O que caracterizam o homem depois de sua morte são os seus últimos momentos vividos.

O que você gostaríamos que fosse escrito na lápide de nossas vidas? Reconhecidos como grandes homens de Deus, mulheres sábias, ou sermos lembrados pelo fracasso do desânimo, do medo, do orgulho? E precisamos lembrar que a proposta de Deus para as nossas vidas é proporcionar o melhor fim em tudo e em todas as coisas.

Vale a pena crermos e obedecermos ao nosso Deus, único e todo poderoso! É só mudarmos a direção, e, como diz um ditado “no final dá tudo certo”. Se não deu certo ainda, é porque ainda não chegou ao fim, mas tem um detalhe: só é possível dar certo e ter um final feliz, se Deus estiver no centro das páginas, ainda em branco, do livro da nossa vida. Reflitamos nisso!

OREMOS:

Amado Deus, sei que o seu coração dilata-se diante de um filho que se mostra quebrantado em sua presença, e aqui estou clamando por uma nova história, um novo tempo de vida e já agradecendo porque sei que o milagre de um novo dia só se faz em Ti. Peço Papai esteja comigo nesta caminhada me ajudando a ser o que o Senhor quer que eu seja, te amando em todo tempo e sendo agente de transformação a muitas vidas pelo meu testemunho. Te amo Deus. Em nome de Jesus, amém.

(Com Devocional Diário)

Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado