Nota de falecimento: COMUNIDADE EVANGÉLICA SE DESPEDE DO PASTOR JOSIAS FLORENCIO

Depois de uma luta contra a Covid, faleceu nesta sexta-feira, 16 de abril, o Pastor Josias Florencio, da Comunidade Evangélica CEIM.

O pastor evangélico Josias Florencio da Silva está entre as vítimas da Covid-19 em Foz do Iguaçu. Aos 53 anos, ele faleceu nesta sexta-feira, 16 de abril de 2021, no Hospital Costa Cavalcanti onde estava internado desde o dia 2 de abril por conta de complicações da doença. Com atuação de destaque entre as lideranças da igreja evangélica de Foz do Iguaçu, o Pastor Josias realizou trabalho social relevante para as entidades.

Uma das suas grandes missões vinha ocorrendo nas melhorias e ampliações da ACDD – Associação Cristã de Deficientes Físicos – que vive grandes transformações desde que Pastor Josias assumiu a entidade.

FAMÍLIA DIVULGA NOTA DE FALECIMENTO

No começo da tarde desta sexta-feira, a família divulgou nota de falecimento:

É com muita dor que informamos que Pastor Josias Florencio voltou para casa do Pai. Pastor da Comunidade CEIM e presidente da ACDD – Associação Cristã de Deficientes Físicos e Lar Esperança – Casa de Passagem 3. Neste momento de dor pedimos a Deus que dê conforto à sua família e amigos para que possam enfrentar esta imensurável dor com serenidade e fé. Agradecemos imensamente o tempo que pudemos conviver com ele, que será sempre lembrado em nossos corações.

Devemos sempre lembrar que ele era tão íntimo de Deus e andavam lado a lado. Tão perto que Deus quis ele lá em cima junto d’Ele. Nós cremos na vida eterna e com certeza acreditamos que Pr Josias já está ao lado do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo em sua nova vida.

Lucas 1:23 “E sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para sua casa.”

Família Florencio.

NOTA DE PESAR DA CÂMARA MUNICIPAL

A Câmara Municipal de Foz do Iguaçu lamenta o falecimento do Pastor Josias Florencio da Silva. Ele estava internado no Hospital Ministro Costa Cavalcanti e veio a óbito nesta sexta-feira (16/04), aos 53 anos, em decorrência da covid-19. Pastor Josias Florêncio da Silva era da Comunidade CEIM e presidente da ACDD – Associação Cristã de Deficientes Físicos e Lar Esperança – Casa de Passagem 3. A Câmara deseja a todos os familiares e amigos enlutados força e consolo neste momento de dor e tristeza.

