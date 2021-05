Foz do Iguaçu: SOLDADO FRUET COBRA INVESTIMENTOS EM SEGURANÇA E FISCALIZAÇÃO NA NOVA GESTÃO DO PARQUE NACIONAL

O presidente da Comissão de Turismo da Assembleia Legislativa do Paraná, deputado Soldado Fruet cobrou investimentos em segurança e fiscalização no Parque Nacional do Iguaçu ao participar da audiência pública que discutiu o projeto da nova concessão dos atrativos turísticos do local, nesta quinta (20).

A concessão foi autorizada pelo Governo do Paraná em junho de 2020. O debate em formato híbrido foi organizado pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO) na Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, com transmissão ao vivo pelo Youtube.

O Soldado Fruet destacou que “o parque é nossa galinha dos ovos de ouro, mexe com a vida de todos os iguaçuenses e é o que mantém a nossa cidade; por isso, a preocupação de todas as entidades aqui presentes”. Mas apesar de ter ficado satisfeito com a proposta para aumentar o número de visitantes no principal cartão-postal do município e também principal destino turístico do Estado, o parlamentar manifestou sua preocupação com a necessidade de se incluir investimentos em segurança e fiscalização.

A expectativa do Governo Federal é que a medida gera um aporte de R$ 500 milhões em infraestrutura e de R$ 3,6 bilhões em investimentos operacionais, gerando emprego e renda para a população local. Entre as ações previstas com este montante, estão: novos polos de visitação, novo sistema de transporte e trilhas para pedestres e ciclistas. “Queremos todos esses investimentos da concessão, pois quanto mais visitantes, melhor, mas não ficou clara a questão dos investimentos em segurança. Creio que não tenha tanta burocracia para a concessionária investir no prédio da Polícia Ambiental, que é muito importante”, ponderou o presidente da Comissão de Turismo.

A outra reivindicação do parlamentar é o fim da monopolização de serviços dentro do parque. “É um patrimônio público, precisamos ter mecanismos para que os pequenos empresários que atuam em atividades como ecoturismo e turismo de experiência, como rafting e rapel, possam trabalhar no local também”, apontou. O deputado ressaltou ainda que “a maioria dos guias de turismo fazem cursos e investem na profissão, mas não há tanta fiscalização para controlar esses trabalhadores, então muitas pessoas sem nenhum tipo de curso, que se dizem guias de turismo, acabam tirando a oportunidade desses profissionais”.

A organização da audiência admitiu que a preocupação com as questões da fiscalização e monitoramento não ficou muito clara na apresentação, mas prometeu responder aos questionamentos do Soldado Fruet quando tiver os documentos formais relativos à concessão do parque.

