Tecnologia: WHATSAPP GANHA NOVO FORMATO DE FOTOS E MENSAGENS QUE SE DESTROEM

Novidades chegaram ao aplicativo para iOS; recurso de mensagens temporárias já existia no Android.

Novidades no WhatsApp para iOS.

A nova atualização do WhatsApp para iOS traz recursos que prometem agradar os usuários. O aplicativo de conversas terá melhorias na visualização de mídias e opção para excluir mensagens.

A versão 2.21.71 do app oferece uma imagem maior e visualização de vídeo compartilhada com amigos ou grupos em um bate-papo. O Twitter também testa uma funcionalidade semelhante.

Anteriormente, quando um usuário enviava uma foto no WhatsApp, a imagem era exibida em um formato quadrado. A partir de agora, o usuário visualizará a foto em um tamanho maior.

Outra mudança que o WhatsApp introduziu com a versão 2.21.71 envolve a nova ferramenta que “destrói” mensagens após sete dias. Com a atualização, todos os participantes poderão ativar esse novo recurso, que já existia no Android .

Recentemente, a plataforma também começou a testar uma maneira de migrar o histórico de bate-papo entre dispositivos iPhone e Android. Outra novidade é a autorizaçaõ do Banco Central do Brasil para realizar pagamentos dentro do aplicativo.

(Da Redação com IG)

