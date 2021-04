Ocepar: SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO COOPERATIVISMO SERÁ NA SEGUNDA-FEIRA

A Assembleia Legislativa do Paraná realiza na próxima segunda-feira (5) uma sessão solene, de forma remota, para homenagear os 50 anos do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar) e o protagonismo das cooperativas do Paraná no fortalecimento da economia.

A proposição do evento é do deputado Soldado Fruet (PROS), e acontece a partir das 17 horas, com transmissão pela TV Assembleia, site e redes sociais do Legislativo. “As cooperativas são de imensurável importância para o desenvolvimento econômico do nosso Estado”, destacou Soldado Fruet, ressaltando que “nesse momento de pandemia do coronavírus não foi diferente, já que o esforço dos cooperados segurou as receitas paranaenses do colapso”.

Segundo dados do presidente do Sistema Ocepar, José Roberto Ricken, são 217 entidades registradas que congregam um universo de aproximadamente 2,6 milhões de cooperados, dos quais quase 2,4 milhões associados às cooperativas de crédito. Na agropecuária, são 190 mil produtores, contudo, em 2019, houve a inclusão de 6,5 mil novos produtores, principalmente no processo de integração de proteína animal. O cooperativismo paranaense é responsável pela geração de mais de 1 milhão de empregos indiretos.

“Esses números, que já são enormes, seguem em exponencial crescimento, assim como a ambição dos cooperados que pretendem a cada dia superar metas mais ousadas, conforme ocorreu no último ano, quando houve produção e comercialização recordes”, afirmou o deputado. O Sistema Ocepar é formado por três sociedades distintas, sem fins lucrativos que, em estreita parceria, se dedicam à representação, fomento, desenvolvimento, capacitação e promoção social das cooperativas paranaenses: Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Ocepar); Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo (Sescoop PR); e Federação e Organização das Cooperativas do Estado do Paraná (Fecoopar).

A Ocepar foi criada em 2 de abril de 1971, integra a Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB) e tem como missão representar e defender os interesses do sistema cooperativista paranaense perante as autoridades constituídas e a sociedade, bem como prestar serviços adequados ao pleno desenvolvimento das cooperativas e de seus integrantes. “Os 50 anos da Ocepar e o protagonismo das cooperativas do Paraná no fortalecimento da economia merecem comemoração e congratulações de toda a sociedade paranaense, inclusive em homenagem aos valorosos colaboradores que trabalham diuturna e incansavelmente para levar a produção cada vez mais longe”, justificou o deputado.

(Da redação com assessoria AL)

