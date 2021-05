Operação: POLÍCIA IDENTIFICA MORTOS NO JACAREZINHO E DIZ QUE TODOS ERAM LIGADOS AO CRIME

Operação deixou 28 mortos, dentre eles, um policial civil.

A polícia afirmou na tarde deste sábado (8) que todos os mortos na operação no Jacarezinho, no Rio de Janeiro, já foram identificados e, com exceção de um policial civil, todos têm ligação com o crime.

Os nomes são os seguintes:

André Frias – policial civil Bruno Brasil Caio Da Silva Figueiredo Carlos Ivan Avelino Da Costa Junior Cleyton Da Silva Freitas De Lima Diogo Barbosa Gomes Evandro Da Silva Santos Francisco Fábio Dias Araújo Chaves Guilherme De Aquino Simões Isaac Pinheiro De Oliveira John Jefferson Mendes Rufino Da Silva Jonas Do Carmo Santos Jonathan Araújo Da Silva Luiz Augusto Oliveira De Farias Márcio Da Silva Bezerra Marlon Santana De Araújo Matheus Gomes Dos Santos Maurício Ferreira Da Silva Natan Oliveira De Almeida Omar Pereira Da Silva Pablo Araújo De Mello Pedro Donato De Sant’ana Ray Barreiros De Araújo Richard Gabriel Da Silva Ferreira Rodrigo Paula De Barros Rômulo Oliveira Lúcio Toni Da Conceição Wagner Luiz Magalhães Fagundes

A operação deixou 28 mortos. Mais cedo, ainda neste sábado, a Polícia Civil havia informado que o número de vítimas tinha chegado a 29, mas a informação foi corrigida. Segundo a corporação, uma mesma pessoa foi contada duas vezes. Assim, foram 27 os mortos tratados como suspeitos pela polícia. Outro morto, o policial André Frias, morreu no confronto.

Os corpos foram identificados via digital no Instituto Médico Legal (IML), mas nem todas as famílias foram fazer o reconhecimento. Segundo apuração da CNN, 20 corpos já foram liberados.

O delegado titular da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente do Rio, Pedro Brasil, informou que, dos 21 alvos da operação, 15 estão foragidos até o momento. Três teriam sido mortos e três presos pela polícia durante a operação, na última quinta-feira (6). A lista com o nome dos mortos deve ser divulgada nas próximas horas, segundo o delegado.

O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, falou sobre a operação realizada pela Polícia Civil na favela do Jacarezinho, e afirmou que a ação foi o “fiel cumprimento de dezenas de mandados expedidos pela Justiça”.

(Da Redação com CNN)

