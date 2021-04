Oportunidade: CURSOS PARA GESTORES DE PROJETOS EM TURISMO ESTÃO COM INSCRIÇÕES ABERTAS NO PARANÁ

Estão abertas as inscrições para os cursos de Gestão de Projetos e Gestão para Resultados Municipais, promovidos pela Paraná Turismo em parceria com a Escola de Gestão do Paraná.

Nessa parceria haverá turmas específicas, exclusivas para gestores, técnicos, gerentes e especialistas de áreas relacionadas ao turismo, com foco na implementação de projetos e melhoria de processos de prestação de serviços públicos.

Ao final dos cursos, na modalidade a distância, os concluintes devem ter em mãos as ferramentas fundamentais para fazer a diferença na área do turismo com os recursos disponíveis para vencer os desafios impostos pelo trabalho de gestão. O objetivo é o fortalecimento das regiões turísticas do Paraná.

De acordo com Alessandra de Paula Xavier, assessora técnica da Paraná Turismo, além desses dois cursos, outros também serão ofertados até o final do ano, com temas como Governança para Resultados, Parcerias Público-Privadas, Gestão de Contratos, Design Thinking e Liderança Estratégica, todos gratuitos.

Ela explicou quais serão os conteúdos de ambas as qualificações. “Sobre o curso de Gestão de Projetos, vai ser trabalhada a importância dessa gestão, a origem e priorização de projetos, o planejamento, execução, monitoramento e avaliação, enfim toda a vida útil desse projeto dentro de uma gestão municipal do turismo”, disse a assessora técnica.

Ela explicou ainda o foco do curso de Gestão para Resultados Municipais. “Busca-se mostrar os desafios da gestão municipal para o alcance de resultados efetivos, trabalhando-se com o alinhamento da estrutura da gestão, monitoramento e avaliação, e também com as fronteiras da gestão municipal para que o gestor tenha em mãos ferramentas para fazer a diferença no município como um todo”, frisou.

A diretora-técnica da Paraná Turismo, Isabella Tioqueta, ressaltou que a abertura dos cursos vem no sentido de fortalecer o trabalho dos gestores municipais de turismo. “É visto que há uma necessidade de conhecimento, fortalecimento de ações e de um entendimento do que é o turismo, das suas potencialidades, da aplicação em projetos e ações que possam agregar no desenvolvimento econômico e na geração de emprego e renda através desse setor, que a gente percebe que tem um potencial muito grande em nosso estado”, destacou Isabella.

As inscrições para os dois primeiros cursos vão até o dia 30 de abril e o início das turmas está previsto para o dia 3 de maio. Para se inscrever acesse AQUI. Os cursos estão listados no site da Escola de Gestão, juntamente com outros das demais secretarias do Estado, e especificados como turmas exclusivas.

(Da Redação com Paraná Bem Paraná)

Curtir isso: Curtir Carregando...