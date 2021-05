Oportunidades: INCRIÇÕES PARA CURSOS DE CAPACITAÇÃO OFERECIDOS AOS PROFISSIONAIS DO TURISMO ESTÃO ABERTAS

Serão 150 vagas divididas em cinco opções de cursos gratuitos, realizado na modalidade EAD.

Estão abertas as inscrições para os cursos de capacitação oferecidos gratuitamente aos profissionais de turismo em Foz do Iguaçu. A iniciativa é da Secretaria Municipal de Turismo e Projetos Estratégicos e o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac). Os interessados deverão entrar em contato pelos telefones (45) 2105-8106 ou (45) 2105-8103, das 09 às 14h, até o dia 4 de junho.

Foto: Kiko Sierich/PTI.

São cinco opções de curso na modalidade de educação a distância, sendo: Comunicação Assertiva; Estratégias Empresariais e de Mercado; Qualidade no Atendimento ao Cliente; Marketing em Serviços de A&B; e Mídias Sociais para serviços de A&B.

As vagas são limitadas a 30 pessoas por turma. Os cursos tem carga horária que variam de 15h a 52h, sempre no período noturno. A participação é aberta para todos os profissionais do trade turístico de Foz do Iguaçu.

APOIO PARA A CLASSE

A parceria firmada com o Senac foi essencial para que a iniciativa saísse do papel. Conforme relata o secretário de Turismo e Projetos Estratégicos, Paulo Angeli, a retomada do setor irá demandar profissionais cada vez mais capacitados e esses cursos têm o objetivo de auxiliar nessa preparação.

“São capacitações para comunicação pessoal, com o público, gestão de carreira e negócios, ou seja, elementos cada vez mais importantes para o profissional que o mercado busca”, afirmou Angeli.

(Da Redação com AMN)

