Senhor Deus, ajuda-me a confiar em Ti e entregar-te toda a minha vida e os meus projetos. Ensina-me a viver o dia de hoje com amor, dedicação e fidelidade, porque este é o dia que o Senhor fez para que eu vivesse plenamente. O amanhã a Ti pertence, Pai. Que eu não fique ansioso ou presunçoso com o futuro. Mas que eu descanse e confie que Tu és o Senhor do tempo, és soberano sobre todas as coisas. Se o Senhor permitir, viverei o amanhã e em Ti poderei realizar os sonhos que o Senhor tem para mim. E que tudo seja para Tua honra, glória e louvor. Em nome de Jesus, Amém!