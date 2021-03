Paliativo: EM FOZ, MESMO COM CASOS DE COVID E MORTES VOLTANDO A SUBIR, PREFEITO SÓ CONSEGUE DECRETAR LOCKDOWN

Sem apresentar nenhum planejamento concreto de ações eficazes para o curto, médio e longo prazos para o enfrentamento da pandemia em seu mais grave momento, o prefeito Chico Brasileiro se limita a ineficazes lockdowns e aplicações de multas, medidas meramente paliativas ante o colapso na Saúde no município.

Depois de 40 dias após a retomada das restrições, os casos de covid e mortes em Foz do Iguaçu voltaram a subir. Indiferente aos resultados, o prefeito Chico Brasileiro (foto ao lado), insiste nas medidas mais drásticas, incluindo o anúncio de um novo lockdown e toque de recolher neste fim de semana.

Nesta sexta-feira, o número de casos voltou a ficar bem acima da incidência do dia anterior. Foram 129 casos e lamentavelmente mais 13 mortes em 24 horas. E a tendência é que Foz, que tem hoje 593 óbitos pela covid, passe de 600 mortes ainda neste mês de março.

Rapidamente a prefeitura saiu com a notícia de que no fim de semana vão repetir o toque de recolher das 18h de sábado às 5h de segunda-feira. “Um novo lockdown vai acontecer neste final de semana em Foz do Iguaçu para conter a circulação do coronavírus”, consta na notícia oficial, que nada informou sobre a fiscalização e a solução para a superlotação dos ônibus do transporte coletivo e supermercados.

O que se percebe é a falta de um plano de ação por parte do governo municipal, que parece esperar o boletim com os números da pandemia do dia para ver o que faz para atenuar a situação no dia seguinte.

E de-lhe lockdown, o único “verbo” que a atual gestão municipal de Foz parece saber conjugar… Planejado, somente a aplicação de vacinas, vindas do governo federal/estadual. Não se sabe o que de efetivo tem sido feito por parte da secretária municipal de Saúde, e esposa do prefeito, Rosa Jerônymo (foto ao lado), para o efetivo combate a covid. O que se tem até agora, são medidas apenas reativas. Hospital de Campanha nem se fale…

Toque de Recolher – A prefeitura de Foz, também informou que, “conforme previsto no decreto municipal nº 29.058, fica estabelecido o “toque de recolher” das 18h de sábado (27) até as 5 horas da manhã de segunda-feira (29), sendo proibida a circulação de pessoas, salvo por motivo de força maior devidamente justificada. As atividades comerciais deverão encerrar o atendimento até as 17h de sábado”.

A determinação vale para atividades essenciais e não essenciais, com exceção dos serviços de saúde, atrativos turísticos e meios de hospedagem (somente para atendimento a turistas). Os atrativos turísticos podem funcionar somente com 30% da capacidade.

COMÉRCIOS E TRÂNSITO SÃO PRINCIPAIS ALVOS DA INTENSA FISCALIZAÇÃO DA PREFEITURA



Demissões em massa. Ignorando o clamor do setor lojista, comércios e entidades empresariais que apontam mais 4.500 trabalhadores desempregados, pessoas que foram demitidas em poucos meses, outra notícia oficial da prefeitura alerta para o terrorismo fiscal instalado na cidade.

Entre segunda-feira (22) e quinta-feira (25), equipes da Secretaria Municipal da Fazenda e Vigilância Sanitária da Prefeitura de Foz do Iguaçu fizeram 590 vistorias para verificar o cumprimento das medidas restritivas estabelecidas pelo decreto municipal que têm como objetivo evitar a propagação do coronavírus. Foram aplicadas também 61 multas durante o período. Somente na quinta-feira (25), foram aplicadas 38 multas.

Uma parte das abordagens continua acontecendo por conta da circulação de veículos e pessoas após as 20h. A prefeitura ainda reforçou que a fiscalização será ainda maior: “As forças de segurança estarão unidas novamente em uma Ação Integrada de Fiscalização Urbana (AIFU), com a presença de órgãos da Prefeitura, Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Municipal e Defesa Civil.”

Foto: A secretária de Saúde de Foz, Rosa Jerônymo, e o esposo, prefeito Chico Brasileiro, durante anúncio do novo lockdown no município neste fim de semana

Delivery – Uma das novidades no decreto foi a ampliação no horário do delivery de alimentos prontos para o consumo, bem como o fornecimento de gás, que poderá ocorrer até as 22 horas. No sábado (27), o serviço de entrega pode funcionar das 17h às 22h e no domingo (28) das 10h às 22h. Fica proibida a retirada no balcão pelos clientes.

Postos – Postos de combustíveis podem funcionar até as 20 horas, vedada as atividades de lojas de conveniências. Os postos da BR podem funcionar 24h. O Terminal de Transporte de Passageiros poderá funcionar, exclusivamente para embarque e desembarque.

Transportes – O transporte coletivo estará suspenso, exceto para atender exclusivamente os trabalhadores da área de saúde, conforme operacionalização pelo Foztrans.

Atividades – Poderão ser realizadas lives nos templos religiosos, com no máximo cinco pessoas, até às 20h de sábado ou domingo, devendo, no caso de abordagem em blitz, ser apresentada declaração emitida pela autoridade eclesiástica, constando os nomes dos participantes, horário e local onde será realizada a live.

PERMISSÕES

Também fica permitido o funcionamento de farmácias, urgência e emergência médica humana e animal; serviços de assistência social e atendimento a população em estado de vulnerabilidade; serviços funerários; serviço de fiscalização pelos órgãos fiscalizadores municipais, estaduais e federais;

Provedores de acesso às redes de comunicações, telecomunicação e internet. O transporte privado de passageiros pode funcionar somente para atender moradores que possam justificar o deslocamento.

DENÚNCIAS

A prefeitura anunciou ainda que as denúncias relativas ao descumprimento das medidas restritivas podem ser feitas por meio do telefone 199 ou do aplicativo 156 Foz. As multas para pessoas físicas e jurídicas que descumprirem o decreto variam de 10 a 100 Unidades Fiscais (UFFI), o que corresponde de R$ 916,10 a R$ 9.161,00.

(Da Redação com AMN)

