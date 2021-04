Pandemia: CASOS DE COVID-19 VOLTAM A SUBIR EM FOZ. CIDADE REGISTRA MAIS CINCO MORTES

Foz do Iguaçu contabilizou 111 novos casos de coronavírus em 24 horas.

A incidência da Covid-19 voltou a subir em Foz do Iguaçu. Nesta quinta-feira, 29 de abril, a cidade registrou 111 novos casos com mais 5 mortes. Enquanto isso, a vacinação para a primeira dose segue suspensa desde segunda-feira, quando divulgou o seguinte aviso: “A Secretaria de Saúde de Foz do Iguaçu informa, nesta segunda-feira, 26, que está encerrado o agendamento para a 1ª dose da vacinação contra a Covid-19. Vacinação da 2ª dose segue normalmente, durante toda semana, na Vigilância em Saúde”.

Para quem está na data de tomar a segunda dose deve comparecer na central montada na Vigilância em Saúde, localizada na Rua Francisco Guaraná de Menezes, 665, na Vila Yolanda, próximo ao posto de saúde. O atendimento é das 8h às 17h de segunda a sexta-feira. Neste sábado, 1º de Maio, a Secretaria de Saúde já avisou que não haverá vacinação:

“A Secretaria de Saúde Informa que neste sábado, 1º de maio (Dia do Trabalhador) não haverá vacinação. Pedimos às pessoas, com 2ª dose da vacina contra a covid-19 prevista para essa data, que procurem a Vigilância em Saúde na próxima semana a fim de completar a imunização contra a covid-19”. E complementa: “Não deixe de tomar a segunda dose da vacina contra a covid-19, ela é muita importante para a eficácia completa do imunizante”.

AUMENTO DE CASOS

A Vigilância Epidemiológica de Foz do Iguaçu confirmou que com os novos casos de covid-19 agora são 33.719 iguaçuenses diagnosticados com o vírus. Dos 111 novos casos, 58 são mulheres e 53 homens, com idades entre 2 meses e 95 anos. Entre eles, 19 casos encontram-se internados e 92 estão em isolamento domiciliar.

Do total de casos ativos, 260 pessoas estão em isolamento domiciliar, com sinais e sintomas leves, e 136 estão internadas.

ÓBITOS

Em 24 horas, Foz do Iguaçu registrou 5 óbitos em consequência da covid-19. As vítimas são 5 homens de 49, 57, 67, 68 e 74 anos. No total, são 773 mortes pela doença no município desde o início da pandemia.

ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA REDE MUNICIPAL PASSAM POR TESTES DE COVID-19 NESTA SEXTA-FEIRA

A Secretaria da Saúde de Foz do Iguaçu realizará nesta sexta-feira (30) as coletas de exames do tipo RT-PCR para diagnóstico da Covid-19 em alunos e funcionários das cinco escolas que retomarão as atividades presenciais na segunda-feira, dia 03 de maio.

A testagem acontecerá das 8h às 11h nas escolas Josinete Holler e Papa João Paulo I e das 14h às 17h nas escolas Jardim Naipi, Osvaldo Cruz e Princesa Isabel. A realização do exame foi um dos critérios estabelecidos pela Prefeitura para o retorno gradual das aulas presenciais.

Serão feitas cerca de 300 coletas de exames RT-PCR nesta sexta-feira. A testagem para covid será refeita em quinze dias para o monitoramento da Secretaria de Saúde. São 25 mil alunos e mais de 3 mil profissionais da educação.

AULAS PRESENCIAIS

A retomada gradativa das aulas presenciais acontece na segunda (03), com turmas de primeiros e segundos anos do Ensino Fundamental de cinco escolas do município. Nesta primeira etapa, alunos dos primeiros e segundos anos do Ensino Fundamental retomarão as atividades no modelo híbrido – intercalando as aulas presenciais com o ensino remoto. Esse formato se faz necessário para atender o protocolo de segurança, que prevê apenas 30% da capacidade das salas.

(Da Redação com AMN)

