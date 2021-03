Pandemia: COM 11.581 MORTES PELA COVID-19, PARANÁ MANTÉM RESTRIÇÕES RÍGIDAS

Secretaria da Saúde divulgou neste domingo (28) mais 3.675 casos confirmados e 34 óbitos em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Já são 642.425 casos confirmados.

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste domingo (28) 3.675 novos casos confirmados e 34 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 642.425 casos confirmados e 11.581 mortos em decorrência da doença. Os casos divulgados nesta data são de janeiro (6) e fevereiro (3.638) de 2021 e dos seguintes meses de 2020: julho (2), agosto (3), setembro (1), outubro (3), novembro (10) e dezembro (12).

VACINA

O Paraná já aplicou 396.049 doses, sendo 297.611 da primeira dose e 98.438 da segunda dose contra a Covid-19 até a manhã desta sexta-feira, 26 de fevereiro. Portanto, 297.611 paranaenses já foram vacinados. Ao todo, o Estado recebeu 706.200 doses do Governo Federal até o momento (confirme).

INTERNADOS

1.576 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 1.382 pacientes em leitos SUS (641 em UTI e 741 em leitos clínicos/enfermaria) e 194 em leitos da rede particular (84 em UTI e 110 em leitos clínicos/enfermaria).

Há outros 2.011 pacientes internados, 716 em leitos UTI e 1.295 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos das redes pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2.

ÓBITOS

A secretaria estadual informa a morte de mais 34 pacientes. São 12 mulheres e 22 homens, com idades que variam de 42 a 95 anos. Os óbitos ocorreram entre 8 de dezembro de 2020 a 28 de fevereiro de 2021. Os pacientes que foram a óbito residiam em: Curitiba (8), Cascavel (4), Foz do Iguaçu (4), Campo Largo (2), Tijucas do Sul (2).

Governador Ratinho, acompanhado do secretário da Saúde, Beto Preto e do chefe da Casa Civil, Guto Silva, anunciando as medidas restritivas. Foto: Geraldo Bubniak/AEN

A Sesa registra ainda a morte de uma pessoa que residia em cada um dos seguintes municípios: Altônia, Assis Chateaubriand, Carambeí, Céu Azul, Cornélio Procópio, Guaratuba, Itapejara D’Oeste, Itaperuçu, Paranaguá, Porto Amazonas, Santa Mariana, São Mateus do Sul, Sarandi e Vera Cruz do Oeste. O monitoramento da Sesa 4.607 registra casos de residentes de fora, 88 pessoas foram a óbito.

MEDIDAS RESTRITIVAS

O governador Carlos Massa Ratinho Junior determinou, entre outras ações, a suspensão do funcionamento dos serviços e atividades não essenciais em todo o Estado e a ampliação na restrição de circulação das pessoas, que passa a ser entre as 20 horas e às 5 horas.

O decreto número 6.983/2021 entrou em vigor no sábado (27) e tem validade até as 5 horas do dia 08 de março, podendo ser prorrogado ou não, a depender do comportamento da pandemia no território paranaense durante o período. “É um momento delicado, em que precisamos tomar medidas mais duras para conter a contaminação da Covid-19. Precisamos do apoio de todos os municípios para vencermos mais essa batalha, em nome da saúde dos paranaenses”, afirmou Ratinho Junior.

O governador destacou ainda que a Secretaria de Estado da Saúde prevê a ampliação da capacidade hospitalar com a inclusão de 258 novos leitos até segunda-feira (01), processo que começou a ser implementado nesta semana. Estão sendo acrescentadas à rede 99 unidades de terapia intensiva (UTI), 153 de enfermarias e 6 de estabilização como resposta à alta taxa de ocupação. De acordo com a secretaria, o índice no Estado bateu em 94% em UTIs na quinta-feira (25) – a rede já contava com 3.400 leitos. Atualmente, há 578 pessoas esperando por uma vaga em hospital na Central de Leitos do Estado.

(Da redação com AEN)

