Pandemia: COM 671 ÓBITOS, FOZ TEM MORTALIDADE DA COVID 70% ACIMA DA MÉDIA NACIONAL

Foz do Iguaçu chegou a 671 mortos pela covid-19. Boletim oficial de domingo confirmou mais casos nas últimas 24 horas. Ocupação de UTIs segue no limite e com alerta vermelho na cidade.

Foz do Iguaçu alcançou neste domingo, 4 de abril, 671 mortes causadas pela Covid-19. Considerando uma população estimada de 158 mil habitantes, os casos oficiais de mortes confirmadas (671 até este domingo) a taxa é de 260 mortos para cada grupo de 100 mil habitantes. A incidência de mortes segue como a maior do Paraná e no alerta vermelho (maior risco), ou seja, quando a incidência municipal está acima de 50% da incidência no Brasil, que é de 153 mortes por 100 mil habitantes. Isso significa que a mortalidade pela covid em Foz do Iguaçu está 70% acima da média nacional.

O boletim oficial trouxe a informação de que 32.043 casos da doença, ou 12,14% da população em geral foram infectados. Nesse índice não estão os assintomáticos nem os que tiveram sintomas leves e sequer foram submetidos a testes. Considerando as subnotificações e aplicando os índices apontados em estudos realizados pelo Observatório Covid-19 BR com apoio de estatísticos da Fundação Osvaldo Cruz (Fiocruz), estimativamente Foz do Iguaçu tem, no mínimo, o dobro de casos – perto de 65 mil infectados, o que representa quase 30% da população em geral.

Como a Covid tem um tempo estimado de permanecer com vírus ativo no organismo, dos casos confirmados, 299 estão em isolamento domiciliar neste domingo, com sinais e sintomas leves. Entretanto outras 155 pessoas estavam internadas e destas 100 na UTI, incluindo uma criança. “Infelizmente, destes casos de UTI, há pacientes que vão a óbito neste mês”, afirmou o diretor do Hospital Municipal, Sergio Fabriz em reportagem da RPC que apontou março como o pior mês em mortalidade. “Com a queda do número de casos positivos, a tendência é que as internações diminuam, porém abril tende a ser um mês muito difícil ainda pelo número alto de pacientes internados na UTI. Boa parte, infelizmente, vai à óbito”, afirmou Fabriz.

A ocupação das UTIs estava em 93% neste domingo, mas conforme a alta demanda, a utilização de 100% é quase imediata porque além de Foz a estrutura do Municipal atende outros seis municípios, dos quais tinham 17 pacientes dessas localidades ocupando UTIs. Com isso, no geral são 117 leitos em utilização de um total de 125 UTIs disponíveis.

NÚMEROS DO PARANÁ

A Secretaria de Estado da Saúde divulgou neste domingo (04) 1.037 novos casos confirmados e 42 mortes em decorrência da infecção causada pelo novo coronavírus. Os dados acumulados do monitoramento da Covid-19 mostram que o Paraná soma 853.611 casos confirmados e 17.182 mortos em decorrência da doença. A média de idade dos casos é de 39,65 anos e dos óbitos de 67,9 anos. Os casos confirmados divulgados nesta data são de abril, março, fevereiro e janeiro de 2021 e de setembro, outubro e dezembro de 2020.

INTERNADOS

2.773 pacientes com diagnóstico confirmado de Covid-19 estão internados. São 2.190 pacientes em leitos SUS (971 em UTI e 1.219 em leitos clínicos/enfermaria) e 583 em leitos da rede particular (317 em UTI e 266 em leitos clínicos/enfermaria). A ocupação de leitos SUS exclusivos para pacientes Covid no Estado é de 96% em UTI e de 76% em enfermaria.

Há outros 2.728 pacientes internados, 952 em leitos UTI e 1.776 em enfermaria, que aguardam resultados de exames. Eles estão em leitos da rede pública e particular e são considerados casos suspeitos de infecção pelo Sars-CoV-2. Do total de casos confirmados desde o início da pandemia 71% (603.367 pessoas) se recuperaram.

ÓBITOS

A secretaria estadual informa a morte de mais 42 pacientes. São 21 mulheres e 21 homens, com idades que variam de 33 a 90 anos. Os óbitos ocorreram de 13 de março a 4 de abril de 2021.

(Da Redação)

