Pandemia: EM FOZ, HOMEM MORREU DE COVID NESTA SEXTA (14), MAIS DE 15 DIAS APÓS 2ª DOSE DA VACINA

Morte na Fila de Espera. Paciente morreu na UPA/Morumbi à espera de vaga em UTI. Gestão municipal da Saúde vê retornar aumento de contaminados e de mortes nas últimas horas. UTI´s do Hospital Municipal continuam lotadas. Nas últimas 24 horas, Foz do Iguaçu registrou 4 óbitos pelo coronavírus, incluindo pessoas jovens, dentre elas, uma garota de 20 anos.

Após a notícia do falecimento de Adelino Ferreira, de 75 anos, ex-funcionário da Itaipu Binacional, surgiu nas últimas horas mais um caso de morte de iguaçuense que, mesmo depois de ter recebido as duas doses da vacina Coronavac. Silvino Locks, de 83 anos, morador do Jardim Manaus, residia em Foz do Iguaçu há mais de 50 anos, também foi um dos imunizados contra a covid-19, mas que, mesmo assim, faleceu com a doença na madrugada desta sexta-feira (14).

A diferença entre os casos de Silvino Locks e de Adelino Ferreira, é que o primeiro faleceu de Covid-19, mais de 15 dias após a segunda dose da vacina que recebeu, ou seja, em tese, contraiu e faleceu em razão da doença, após estar devidamente vacina, enquanto Ferreira foi a óbito em decorrência da Convid-10, possivelmente contraída entre as primeiras e segunda dose da vacina, ou ainda antes de completado o prazo em que, em tese, a imunização é mais eficiente, cerca de 15 dias após a segunda dose.

As informações obtidas pelo IGUASSU News sobre os dois falecimentos reportados, foram dadas por familiares de Ferreira e Locks (familiares não souberam informar qual vacina Locks tomou), haja vista que tais informações não são fornecidas pela gestão municipal da Saúde.

FALECEU NA FILA DA UTI

Não bastasse as circunstâncias, Silvano Locks, faleceu na fila da UTI em Foz do Iguaçu. Com os leitos do Hospital Municipal Padre Germano Lauck lotados, o aposentado morreu em um leito da UPA do Morumbi, onde ficou internado por alguns dias (o familiar ouvido pelo IGUASSU News não soube precisar quantos dias Locks ficou na UPA). Com isso família sofreu mais uma perda irreparável, visto que na madrugada de segunda-feira, o filho de Silvano já havia falecido, também vítima da Covid-19, aos 58 anos.

Famílias Enlutadas – Assim como as famílias de Adelino Ferreira e Silvano Locks, muitas outras sofrem com a perda de entes queridos, e agora, precisam aguardar informações sobre a comprovação e eficácia da vacina, visto que ambos faleceram com uma doença da qual deveriam estar imunizados. O prefeito Chico Brasileiro e nem a esposa dele e secretária de Saúde, Rosa Jerônimo, se pronunciaram sobre o assunto.

Desinformação – Também não sem tem informações da secretaria municipal de Saúde, comandada pelo primeira-dama Rosa Jerônimo, sobre o número de óbitos em decorrência da Covid (como no caso de Adelino) e nem de pessoas que vieram a óbito após serem devidamente vacinados e que contrariam a doença depois do prazo em que a imunização atingira melhor resultado, em tese 14 dias, como o ocorrido com Silvino Locks nesta sexta-feira (14).

Ineficácia e Ineficiência – Na busca de eficiência e, na sequência, de eficácia eficácia no enfrentamento da pandemia em Foz do Iguaçu, são indispensáveis dados estatísticos sobre a eficácia da imunização; sobre as complicações pós-imunização (vide casos de Adelino Ferreira e de Silvino Locks, que só se tornaram conhecidos por meio de matéria do IGUASSU News. Quantos mais haverão???); Quantos imunizados contraíram a Covid-19 após vacinados e não tiveram sintomas (ficaram assintomáticos, o que pode levar um relaxamento desses em relação as medidas preventivas, o que pode torná-los vetores de transmissão…) e etc.

Descaso? – E a secretaria municipal da Saúde, está fazendo o acompanhamento pós-alta dos pacientes curados da Covid-19, dando aos que necessitam, acompanhamento complementar com eventuais atenção, com tratamentos “profiláticos” que evitem óbitos em decorrência de sequelas de quem foi curado da doença (são muitos os casos relatados de pessoas que, após curados da Covid-19, tiveram AVC, Infarto, paralisia parcial de membros e até alguns casos de Síndrome de Burnout, dentre outras enfermidades e efeitos colaterais menores, como queda de cabelo e perda de olfato por longo período…). Nada se sabe de ações da gestão municipal da Saúde nessas situações acometidas por pessoas que foram curadas da doença.

Solução – Precisamos encarar a realidade de que a vacinação, mais eficiente meio de enfrentamento a Covid-19, não é uma solução totalmente eficaz. Algumas marcas de vacina disponíveis, e lembremos aqui que todas ainda podem ser consideradas como de resultados não previsíveis no longo prazo, possuem uma taxa de eficiência abaixo de 90% (ou menos ainda…). Portanto, vacinada ou não, a população precisa, mesmo vacinada, manter as regras de distanciamento social, uso de máscaras, uso de álcool em gel, uso de kits de medicação – sem contraindicação – quando isso prescrita por médicos e etc.

As medidas que precisam ser respeitadas e seguidas pela população, não desonera o Poder Público de suas responsabilidade: planejamento adequado para o enfrentamento da pandemia, no curto, médio e longos prazo; não perdularismo com o dinheiro público, o qual deve ser , de forma totalmente transparente, ser priorizado para o combate a Covid-19 (e não, por exemplo, para asfalto…). E lockdown de fim de semana não resolve nada.

Solução ainda não há para a pandemia, mas é preciso que todas as medidas sejam tomadas pelo Poder Público, e pela população, para que o enfrentamento a Covid-19 seja feito com todos os recursos disponíveis e não só com lockdown… Vacina já, mas não só vacina, até porque nenhuma vacina tem 100% de eficácia.

REAÇÕES AO LOCKDOWN

Lockdown – Empresários iguaçuenses, desesperados com o aumento do desaquecimento da já falimentar economia de Foz do Iguaçu, iniciaram nesta sexta-feira (14), uma campanha de protesto contra as medidas restritivas impostas pelo prefeito Chico Brasileiro. Faixas de protestos foram colocadas em inúmeros estabelecimentos comerciais da cidade.

“O ‘represamento’ da circulação das pessoas no fim de semana com esses lockdown’s, que não resolvem nada, acabam ‘estourando’ nas segundas-feiras e nos demais dias seguintes a essas medidas restritivas, enquanto o transporte coletivo público, que tenho certeza que é onde mais se espalha propagação da Covid, continua funcionando com ônibus lotados. Os grandes supermercados também lotam, mas eles não são multados pela prefeitura, só nós que somos pequenos é que pagamos o pato.”, disse ao IGUASSU News um proprietário de pequeno mercado de bairro de Foz do Iguaçu, que pediu para não ser identificado.

JOVENS TAMBÉM MORRERAM NAS ÚLTIMAS HORAS EM FOZ



Nas últimas 24 horas, Foz do Iguaçu registrou 4 óbitos pelo coronavírus, incluindo pessoas jovens, dentre elas, uma garota de 20 anos. Também morreram um homem de 26 anos e outros de 34 anos, além de uma senhora de 52 anos. A vítima mais jovem é Maria Beatriz de Souza Fortes, de 20 anos, que faleceu na manhã desta sexta-feira. As informações obtidas pela nossa redação dão conta de que a paciente havia tomada a vacina, mas apenas a primeira dose. Foram mais 144 novos casos de infecções pelo vírus.

No quadro geral, Foz do Iguaçu amarga a confirmação de 35.269 casos e o registro de 821 óbitos. O número diário de casos de COVID-19 aumentou em comparação a 14 dias atrás chegando a média móvel de 123 casos contra 57 no período anterior.

No Hospital Municipal os 70 leitos de UTI estão ocupados, enquanto que no Hospital Costa Cavalcanti dos 55, até esta sexta eram 35 ocupados. A média geral de ocupação é de 84%. O boletim da Vigilância Epidemiológica aponta que do total de casos ativos, 607 pessoas estão em isolamento domiciliar, com sinais e sintomas leves, e 152 estão internadas, das quais 105 em UTIs.

GRÁFICO COM DADOS ATUALIZADOS (14-05) DA PANDEMIA EM FOZ:

(Da Redação com AMN)

Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado