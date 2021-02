Pandemia: FUERTE CUSTODIA MILITAR PARA VACUNAS: “LOS QUE ROBEN LAS DOSIS LO HARÁN DE TRAJE Y USANDO SUS PRIVILEGIOS”

Los vacunatorios habilitados para el inicio de la campaña de inmunización contra el coronavirus se encuentran vigilados por militares fuertemente armados según lo mostró el ministro de Salud, Julio Mazzoleni. La Doctora Belén Ramírez Bourdages, residente en California cuestionó la comunicación “bélica”.

“¿Por qué esta foto? Con tanto material para educar sobre vacunas, cuál es la necesidad de mostrar armas”, cuestionó la Doctor Belén Ramírez Bourdages con relación a las imágenes compartidas por el ministro de Salud, Julio Mazzoleni en su cuenta de Instagram @juliomazzolenims donde muestra el dispositivo de seguridad militar desplegado frente al vacunatorio del Hospital de Trinidad.

Dos efectivos militares fuertemente armados se encuentran vigilantes frente a la puerta del vacunatorio del centro asistencial donde “todo ya está listo”, según Mazzoleni para la vacunación contra el coronavirus que arranca mañana.

Ramírez afirmó que con que aseguren que no habrá vacunación VIP con privilegiados saltándose las filas, es suficiente. “Me parece terrible. Porque lo que necesitamos y exigimos es transparencia. No me preocupa que alguien entre a robar vacunas de esa manera. Los que roban lo harán de traje y trabajando en escritorios. Utilizando sus privilegios. Y en eso debemos ser contralores”, afirmó al profesional que reside en California.

Recordó que hace poco trabajando en un trabajo a nivel sudamericano sobre comunicación durante la pandemia constató que uno de los mayores errores fue el usar tanto mensaje bélico: “la guerra al de afuera”. “Como si el que va a robar va a robar así. Con traje desde sus escritorios con aire acondicionado lo harán. Exigimos transparencia, no show”, puntualizó.

Mañana se inicia la campaña de vacunación con las primeras 4.000 dosis de la vacuna Sputnik V que llegaron al país el jueves pasado. La inmunización está dirigida, según el plan de vacunación en esta primera etapa, a los profesionales de salud que prestan servicios en la primerísima línea de atención a pacientes con COVID-19 tanto en terapia como en pabellones de contingencia.

(Sala de Prensa con Diario Hoy)