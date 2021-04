Pandemia: GOVERNO DA ÍNDIA SUBESTIMANDO MORTES POR COVI-19

A nação com mais de 1,4 bilhão de habitantes está omitindo mortes para não causar um pânico mundial.

Políticos e administradores de hospitais podem estar subestimando ou negligenciando um grande número de mortos na Índia, dizem analistas. De acordo com reportagem do The New York Times, a nação com mais de 1,4 bilhão de habitantes está omitindo mortes para não causar um pânico mundial.

Em um dos grandes campos de cremação em Ahmedabad, uma cidade no estado de Gujarat, no oeste da Índia, fogos iluminam o céu durante a noite, queimando 24 horas por dia, como uma indústria que nunca fecha. Suresh Bhai, um trabalhador de lá, disse que nunca tinha visto uma linha de montagem de morte sem fim.

Suresh, no entanto, não escreveu a causa da morte como Covid-19 nos papéis finos que entrega às famílias que perderam seus entes queridos, embora o número de mortos esteja aumentando junto com o vírus. “Doença, doença, doença”, disse Suresh. “Isso é o que escrevemos.”, afirmou ao jornal. Quando questionado sobre o motivo, ele disse que era a resposta que havia sido instruída por seus chefes.

Neste sábado (24/4), as autoridades relataram quase 350 mil novas infecções, e as mortes continuaram a aumentar. Em um hospital em Nova Delhi, capital, os médicos disseram que 20 pacientes em uma unidade de cuidados intensivos morreram depois que a pressão do oxigênio caiu. Os médicos atribuíram as mortes à falta aguda de oxigênio na cidade.

Meses atrás, no entanto, a Índia parecia estar se saindo muito bem com a pandemia. Depois que um severo lockdown no início do ano passado foi amenizado, o país não registrou o número assustador de casos e mortes que colocaram outros grandes países em crise. Muitos funcionários e cidadãos comuns pararam de tomar precauções, agindo como se os piores dias tivessem passado.

Atualmente, incontáveis ​​indianos estão recorrendo às redes sociais para enviar mensagens pedindo socorro por uma cama de hospital, remédios e um pouco de oxigênio para respirar. “’Emergência Nacional’”, berrava a manchete de um dos principais jornais da Índia, The Hindustan Times. Em todo o país, cremações em massa estão ocorrendo agora. Às vezes, dezenas de incêndios acontecem de uma vez, segundo o veículo de notícias.

Ao mesmo tempo, a campanha da vacina Covid da Índia está lutando: menos de 10 por cento dos indianos receberam pelo menos uma dose, apesar da Índia ser o fabricante líder mundial de vacinas. As terríveis necessidades da Índia já estão tendo efeitos em cascata em todo o mundo, especialmente para os países mais pobres. O país tinha planejado despachar milhões de doses; agora, devido à escassez de imunização do país, as exportações foram fechadas, deixando outras nações com muito menos doses do que esperavam.

Os médicos temem que o aumento descontrolado esteja sendo, pelo menos em parte, causado pelo surgimento de uma variante do vírus conhecida como “duplo mutante”, B.1.617, a qual contém mutações genéticas encontradas em duas outras versões difíceis de controlar do coronavírus. Uma das mutações está presente na variante altamente contagiosa que atingiu a Califórnia no início deste ano. A outra mutação é semelhante à encontrada na variante sul-africana e acredita-se que torne o vírus mais resistente às vacinas.

Isso está preocupando cientistas de todo o mundo, que veem as pessoas começando a relaxar a guarda em países bem inoculados. O New York Times usa o Brasil como exemplo de um país que aumenta a probabilidade de que o coronavírus sofra mutações de forma que possam flanquear as vacinas atuais.

(Da Redação com Metrópoles)

