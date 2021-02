Pandemia: PREFEITO DE FOZ DECRETA “TOQUE DE RECOLHER”

Decisão causou revolta nas Redes Sociais, e manifestantes foram protestar defronte a prefeitura. Além do “toque de recolher” e demais medidas decretadas, novas medidas poderão ser tomadas para conter a forte alta no aumento de casos da Covid-19 em Foz do Iguaçu.

Em coletiva de imprensa na tarde desta sexta-feira, 19, o prefeito Chico Brasileiro anunciou novas medidas de prevenção à Covid-19 em Foz do Iguaçu. Entre elas o toque de recolher às 23 horas, e a suspensão de bailes, confraternizações e atividades esportivas coletivas por um período de 14 dias.

As restrições entram em vigor a partir de domingo, 21, e serão detalhadas em decreto que deve ser publicado ainda nesta sexta-feira. Também haverá limitação de público em 30% da capacidade para atividades religiosas e de dez pessoas para reuniões domiciliares.

Prefeito Chico Brasileiro, ao lado da secretária de Saúde, Rosa Jeronymo (na foto, a esquerda do prefeito), anunciando o “toque de recolher”, e a suspensão de bailes, confraternizações e atividades esportivas coletivas por um período de 14 dias

O prefeito informou ainda que fez a solicitação ao Governo Federal, por meio da Secretaria de Assuntos Federativos da Presidência da República, da instalação de uma barreira sanitária na Aduana Brasileira da Ponte da Amizade, onde deverá ser exigido das pessoas que entram no Brasil a comprovação da não infecção por coronavírus, por meio do exame de RT-PCR negativo, realizado nas 72 horas anteriores.

Outra solicitação ao Governo Federal foi para aquisição de insumos e equipamentos que possibilitem a abertura de 10 novos leitos de UTI no Hospital Municipal.

PREFEITO DIVULGOU VÍDEO SOBRE NOVAS MEDIDAS. ASSISTA:

“Colapsando”

Durante a coletiva de imprensa para o anúncio do “toque de recolher”, o diretor presidente do Hospital Municipal, Sergio Fabriz, expressou preocupação em relação à ocupação dos leitos da instituição. Segundo ele, a ocupação atual na macrorregião Oeste é de 93%, o que impacta diretamente no sistema municipal de Saúde, haja vista o atendimento médico procurado por moradores da região, e até do Paraguai em Foz do Iguaçu.

Manifestações

Revolta – Logo após o anúncio do prefeito Chico Brasileiro sobre novas medidas contra a Covid-19 nesta sexta-feira (19), as Redes Sociais virou palco de manifestações contrárias ao novo decreto do prefeito, e manifestantes se dirigiram para a porta de prefeitura, para reclamar dos efeitos das medidas sobre a economia local. O temor é que a economia local fique ainda mais caótica do que já está.

“Já estava feia a situação da pandemia na cidade durante as eleições. Se ele tivesse feito isso no período eleitoral não teria sido reeleito. Quer saber o que o Chico (Brasileiro) vai fazer para pagar o salário dos dos funcionários que trabalham na minha lanchonete e para eu poder pagar meus impostos e o IPTU que ele aumentou. Votei nele, mas ainda bem que arrependimento não mata…”, disse a reportagem do IGUASSU News um dos comerciantes no protesto desta sexta-feira na frente da prefeitura.

Fiscalização

O prefeito ressaltou que a fiscalização na cidade será intensificada para garantir o cumprimento dos decretos municipal e estadual. “A Prefeitura aplicará multas tanto ao estabelecimento, quanto às pessoas que desrespeitarem os decretos. Estamos em um momento difícil e não podemos permitir que uma parte da população continue se aglomerando e colocando em risco vidas”, ressaltou Chico Brasileiro.

Av. Brasil, principal avenida central da “Terra das Cataratas” (foto: Marcos La Banca)

Números

Desde o início da pandemia, Foz do Iguaçu registrou 24.506 casos da doença e 378 óbitos. A Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital Municipal está com 100% dos leitos ocupados. Os leitos de UTI nos hospitais privados, nesta sexta-feira (19), permaneceu alta, com 83% de ocupação.

(Da Redação com AMN e Fotos Portal da Cidade/Divulgação)