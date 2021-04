Foz do Iguaçu: PROGRAMA DE ATENDIMENTO DOMICILIAR COVID-19 DE FOZ DO IGUAÇU FEZ MAIS DE 400 VISITAS EM MARÇO

O Programa de Atendimento Domiciliar Covid-19 em Foz do Iguaçu fez mais de 400 visitas somente em março. Com um atendimento mais próximo, individualizado e humanizado, destinado a idosos e pessoas com comorbidades, a iniciativa da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação Municipal de Saúde tem evitado o agravamento dos casos e mortes pela doença.

O acompanhamento domiciliar feito pela Prefeitura de Foz começou em janeiro deste ano, com uma equipe composta por médico, enfermeiro, técnico em enfermagem e fisioterapeuta. No primeiro mês, foram 200 visitas. No terceiro mês do programa, já são quatro equipes e as visitas mais do que dobraram.

Os pacientes atendidos pelo programa são acompanhados diariamente, com testes de glicemia, oximetria, frequência cardíaca respiratória, aferição de pressão e exercícios respiratórios. Também recebem as medicações, indicadas conforme o quadro de saúde específico do paciente.