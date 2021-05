Pandemia: SAIBA COMO COMPROVAR COMORBIDADES PARA TOMAR VACINA

By

Ministério da Saúde incluiu 22 doenças entre as prioridades para imunização contra o novo coronavírus.

Desde segunda-feira (10), pessoas com comorbidade podem ser vacinadas contra a Covid-19 no estado de São Paulo.

Para receber a primeira dose da vacina, as pessoas precisam comprovar que tem uma das comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde (veja a lista abaixo), com exames, receitas ou relatórios de prescrição médica.

No caso das pessoas com deficiência, é preciso apresentar comprovante do BPC. Para receber as doses, além da documentação já citada, também terão validade os cadastros previamente existentes em Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Lista de comorbidades definidas pelo Ministério da Saúde:

Doenças Cardiovasculares

Insuficiência cardíaca (IC)

Cor-pulmonale (alteração no ventrículo direito) e Hipertensão pulmonar

Cardiopatia hipertensiva

Síndromes coronarianas

Valvopatias

Miocardiopatias e Pericardiopatias

Doença da Aorta, dos Grandes Vasos e Fístulas arteriovenosas

Arritmias cardíacas

Cardiopatias congênitas no adulto

Próteses valvares e dispositivos cardíacos implantados

Diabetes mellitus

Pneumopatias crônicas graves

Hipertensão arterial resistente (HAR)

Hipertensão arterial – estágio 3

Hipertensão arterial – estágios 1 e 2 com lesão e órgão-alvo e/ou comorbidade

Doença Cerebrovascular

Doença renal crônica

Imunossuprimidos (transplantados; pessoas vivendo com HIV; doenças reumáticas em uso de corticoides; pessoas com câncer).

Anemia falciforme e talassemia maior (hemoglobinopatias graves)

Obesidade mórbida

Cirrose hepática

Em São Paulo, a ampliação da vacinação começou com pessoas com Síndrome de Down, pacientes em tratamento de hemodiálise e transplantados.

Nestes três grupos, foram contempladas todas as pessoas entre 18 e 59 anos, estimadas em ao menos 120 mil, segundo o governo do estado.

No dia seguinte, na terça-feira (11), a imunização foi estendida para pessoas com Deficiência Permanente que recebem o Benefício de Prestação Continuada da Assistência Social (BPC) e têm idade entre 55 e 59 anos – cerca de 30 mil pessoas.

Na quarta-feira (12), foi a vez das pessoas com comorbidades e idade entre 55 e 59 anos, estimadas em 900 mil no estado. Ao todo, o Ministério da Saúde incluiu 22 doenças na lista (veja abaixo) de prioridade para imunização contra o novo coronavírus.

Por fim, nesta sexta-feira, a vacinação foi ampliada para beneficiários do BPC e pessoas com comorbidades com idades entre 50 e 554 anos. O governo estadual estima que essa etapa da imunização possa alcançar até 865 mil pessoas.

PRÓXIMA ETAPA DE VACINAÇÃO

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), anunciou na quarta-feira (12) que as pessoas com comorbidades e deficiências permanentes com idade entre 45 e 49 anos começarão a ser imunizadas na próxima sexta-feira (21).

“A expectativa é imunizar 695 mil pessoas nesta faixa etária. Muito importante o trabalho de imunização das pessoas com comorbidade no estado de são Paulo”, afirmou Doria.

O número engloba 670 mil pessoas que possuem doenças crônicas e 25 mil deficientes contemplados com o BPC.

Cronograma de vacinação contra Covid-19 no estado de São Paulo:

Grávidas e puérperas com comorbidades (acima de 18 anos): i nício da vacinação em 17 de maio;

Motoristas e cobradores de ônibus: i nício da vacinação em 18 de maio;

Pessoas com deficiência permanente (BPC) (45 a 49 anos): i nício da vacinação em 21 de maio;

Pessoas com comorbidades (45 a 49 anos): i nício da vacinação em 21 de maio.

(Da Redação com CNN)

Curtir isso: Curtir Carregando...

Relacionado