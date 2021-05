Pandemia: SAÚDE ASSINA CONTRATO COM PFIZER PARA MAIS 100 MILHÕES DE DOSES DA VACINA

Imunizantes têm previsão de chegar no quarto trimestre de 2021.

A Pfizer e a BioNTech, parceiras no desenvolvimento da vacina contra Covid-19, confirmaram nesta sexta-feira (14) a assinatura de um novo contrato com o Ministério da Saúde para fornecerem mais 100 milhões de doses do imunizante.

De acordo com as empresas, as vacinas chegarão ao país até o final do quarto trimestre de 2021.

O ministro Marcelo Queiroga já havia anunciado o acordo mais cedo, em um evento de vacinação dos atletas que competirão na Olimpíada de Tóquio neste ano. Já existe um contrato para 100 milhões de doses da vacina, que devem ser entregues até o fim de setembro.

Para ele, essa remessa permitirá a imunização de toda a população adulta do país ainda neste ano.

“Estamos muito felizes em celebrar este acordo adicional com o governo brasileiro e assim ampliar nosso apoio à imunização de milhões de brasileiros”, disse Marta Díez, presidente da Pfizer Brasil, em nota. “Com esse contrato adicional, forneceremos um total de 200 milhões de doses ao governo brasileiro em 2021, que beneficiará 100 milhões de brasileiros”.

