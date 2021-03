Paraguai: INTENDENTE ATROPELA DECRETO DO PRESIDENTE E “AUTORIZA” ABERTURA DE LOJAS EM CDE

Em reunião realizada na noite desta sexta-feira, 26 de março, a Intendência de Ciudad Del Este, com apoio da Câmara de Comércio, decidiu não acatar integralmente o decreto do Presidente Mario Abdo Benítez. Em comunicado de urgência, a Intendência anunciou que não vai penalizar os donos de lojas em CDE que abrirem suas portas neste sábado e na próxima semana. Pelo decreto presidencial, o lockdown vai de 27 de março a 4 de abril.

No comunicado à opinião pública, a Intendência e a Câmara de Comércio informaram que “a Municipalidade não aplicará as sanções administrativas aos negócios que desejam abrir durante a vigência do decreto presidencial, desde que cumpram com as medidas sanitárias” já implantadas. O comunicado é assinado pelo intendente, Miguel Prieto Vallejos, informando que esteve reunido com representantes da Câmara de Comércio para avaliar a situação e decidir em não penalizar quem deseja trabalhar.

“Nessa ocasião se realizou uma análise sobre a situação dos locais comerciais do microcentro da cidade que tem sofrido prejuízos financeiros agudos por causa da pandemia e apesar disso nesse momento seguem mantendo milhares de empregos”, consta no comunicado. A Intendência e a Câmara de Comércio registram também que “que é difícil o cenário pelo qual atravessam centenas de famílias de Ciudad del Este e não se avista uma solução a curto prazo”.

Diante dessa realidade, houve o acordo de que “a Municipalidade não aplicará as sanções administrativas aos negócios que desejam abrir durante a vigência do decreto presidencial, na medida em que cumpram com as medidas sanitárias. Como efeito tanto a administração municipal quanto a agremiação empresarial reforça que os comércios cumpram as medidas sanitárias impostas pelo Ministério da Saúde em benefício da população”.

O comunicado conclui alertando que servidores públicos de diversas áreas estarão fiscalizando para que efetivamente sejam cumpridos os protocolos no Município para atendimento dos clientes. “Nos cuidamos entre todos, resguardando a saúde e o emprego”, completa o comunicado oficial.

(Da redação)

