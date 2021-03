Paraguai: PARTIDO GOVERNISTA SE UNE E DERRUBA IMPEACHMENT CONTRA O PRESIDENTE MARITO

O Partido Colorado uniu forças na noite desta quarta-feira para salvar o presidente do Paraguai, Mario Abdo, de um julgamento de impeachment apresentado por parlamentares de oposição, que o acusaram de mau desempenho no enfrentamento à crise de saúde pública no pior momento da pandemia de Covid-19.

O partido governista convocou uma sessão extraordinária para analisar a acusação contra o presidente uma hora depois de o documento ter entrado na Câmara dos Deputados. Votaram a favor 36 parlamentares e 42 rejeitaram a iniciativa, que foi arquivada.

Apoio de uma ala dos colorados foi fundamental para impedir a queda do Presidente Mario Abdo

O governo conservador de Abdo enfrentou protestos intensos nas últimas semanas. Uma disparada de casos de Covid-19 está deixando os hospitais à beira do colapso e sem remédios, e o país está demorando para obter vacinas. “Nem sempre ter maioria é ter razão… eles podem ter vencido o julgamento político, mas perderam o julgamento do povo”, disse o deputado da oposição Edgar Acosta durante a sessão plenária.

Os deputados que contestaram o julgamento defenderam a necessidade de estabilizar politicamente o país para avançar na compra de vacinas e medicamentos que ajudem a conter a crise. A Câmara precisava de 53 votos para iniciar o processo, mas o presidente obteve o apoio fundamental da ala liderada pelo ex-presidente Horacio Cartes dentro do Partido Colorado.

PROTESTOS E CONFRONTOS

Após o anúncio do resultado da votação, manifestantes opositores foram às ruas e entraram em confronto com a polícia que resultou em pelo menos uma dezena de feridos. A sede do Partido Colorado foi incendiada, lojas foram saqueadas e veículos queimados. A polícia conseguiu neutralizar os manifestantes, que apesar da repressão conseguiram atear fogo em uma parte da sede do Partido Colorado no centro de Assunção, assim como em vários veículos nos arredores.

O agravamento da pandemia de covid-19, que na última quinzena lotou hospitais no Paraguai, protegeu o governo contra protestos por falta de remédios e denúncias de corrupção. Os manifestantes denunciam atos de corrupção, bem como a falta de medicamentos e vacinas em meio à pandemia covid-19, que nas últimas semanas foi responsável pelo colapso dos hospitais no Paraguai.

