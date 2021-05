Paraguai: TUDO SOBRE AS PRINCIPAIS CIDADES, TURISMO E CURIOSIDADES

By

Quer saber tudo sobre o Paraguai para curtir uma viagem inesquecível? Então confira nossas dicas imperdíveis sobre nosso vizinho, destino badalado para compras e ecoturismo!

Pertinho do Brasil, a pouco mais de 1 hora de voo, o país ainda é pouco explorado nos principais roteiros pela América do Sul, mas quem conhece a história, a cultura e as belezas paraguaias sabe que isso é um desperdício!

A maior parte dos brasileiros conhece alguém que já viajou ao Paraguai para fazer compras em Ciudad del Este ou conhecer as impressionantes Cataratas do Iguaçu.

O que nem todo mundo sabe é que basta uma viagem curta para se encantar por este país de povo simpático e hospitaleiro, com uma história riquíssima e muitas belezas naturais. Que tal conhecer as missões jesuíticas mais bem-preservadas do continente, listadas como Patrimônio Mundial pela Unesco? Ou, ainda, se deliciar com a sopa paraguaia, um dos pratos mais típicos do país? Como já deu para perceber, o Paraguai vai muito além do tradicional mundo das muambas e das megaestruturas da usina binacional de Itaipu. Qual a língua oficial? Apesar de o Paraguai ter sido colonizado pela Espanha, nem todos os paraguaios falam espanhol. A maior parte da população fala o guarani, falado por povos da etnia tupi-guarani em vários pontos da América do Sul. No entanto, não precisa se desesperar para aprender o idioma de origem indígena: 95% dos paraguaios são bilíngues e falam tanto o espanhol quanto o guarani, os dois idiomas oficiais do país.

Qual a moeda do Paraguai? O guarani não deixou suas marcas apenas na língua falada pelos paraguaios: a moeda oficial do país também se chama Guarani. Na cotação mais atual, Gs$ 1 (ou 1 guarani) equivale a R$ 0,80*. Se sua viagem tiver a finalidade de compras, é possível ainda usar o dólar no Paraguai: a moeda norte-americana é bem aceita no comércio e pode ser a melhor alternativa na hora de negociar. *pesquisa feita em agosto de 2020 Como chegar? Afinal de contas, como chegar ao Paraguai? Estamos falando de um dos países de mais fácil acesso para os brasileiros, que pode ser visitado de carro, ônibus, avião e até mesmo a pé! Caso você não more perto da Ponte da Amizade, a melhor alternativa é pelos céus: existem diversas opções de companhias aéreas que oferecem voos para cidades como Assunção e Ciudad del Este, como a Latam e a GOL. Se você preferir, uma boa forma de economizar é comprar passagens com destino a Foz do Iguaçu e, então, cruzar a fronteira por terra. Para fazer a cotação de passagens aéreas baratas para o Paraguai, recomendamos o uso do melhor comparador do Brasil, o Passagens Promo, que te mostra as melhores opções para a sua viagem. Bastam poucos cliques para comparar simultaneamente as melhores ofertas de voos entre o Brasil e o Paraguai: para uma pesquisa ainda mais ampla, uma boa dica é simular diferentes dias, horários e rotas de voo. Não se esqueça de criar alertas para receber notificações quando o trecho desejado entrar em promoção! TUDO SOBRE O PARAGUAI: HISTÓRIA O Paraguai é um país que se orgulha de suas origens indígenas e europeias que criaram um lugar sem igual na América do Sul. Uma das duas nações do continente sem saída para o mar (ao lado da Bolívia), o país esteve envolto em diversos conflitos e tentativas de invasão no decorrer de toda a sua história. O território era ocupado por diversas etnias indígenas desde o século VI d.C, mas tudo mudou com a chegada dos espanhóis, no século XVI. A densa selva paraguaia deu lugar a cidades e imensas missões jesuíticas, com a apresentação da cultura cristã para os nativos e a transformação dos rumos do país. A independência só veio no século XIX, um pouco antes do episódio mais sangrento da história da nação: a Guerra do Paraguai, que dizimou cerca de 70% da população paraguaia. Durante o século XX, o Paraguai passou por uma sucessão de governos autoritários e só se tornou uma democracia plena na década de 1990, quando também passou a fazer parte do Mercosul, ao lado de Argentina, Uruguai e Brasil. CULTURA Fonte: Pixabay. Tudo sobre o Paraguai é um retrato da miscigenação entre indígenas e europeus, incluindo sua rica cultura. A produção cultural paraguaia mescla a tradição cristã trazida pela Igreja Católica durante a colonização e as culturas tradicionais das etnias que já ocupavam o território antes da chegada dos europeus.

A cultura guarani está presente por todo lado: desde o idioma falado pela maior parte da população até a gastronomia e as principais danças folclóricas do país, como a yuki e a polca paraguaia.

Até mesmo o instrumento típico do país é fruto dessa mistura: a harpa paraguaia foi trazida pelos jesuítas para acompanhar coros em guarani e espanhol.

PRINCIPAIS COSTUMES

Assim como o Sul do Brasil ou países como o Uruguai e a Argentina, o Paraguai é um grande consumidor do mate, considerada a bebida-símbolo do país e herança dos índios guaranis.

As similaridades entre Brasil e Paraguai não param por aí: o esporte mais popular entre os paraguaios é o futebol.

Outro grande destaque na cultura local é a apreciação ao chaco, uma região que é praticamente desértica durante a temporada seca e se transforma em um pântano no período chuvoso, maior símbolo natural do Paraguai.

COMIDAS TÍPICAS

Fonte: Pixabay.

A gastronomia paraguai sofreu diretamente a influência das culturas europeia e indígena: os principais pratos levam carne, legumes e muito milho.

O prato típico é a sopa paraguaia, que na verdade é uma torta salgada e nasceu de um “acidente”: a cozinheira do ditador Alfredo Stroessner, teria cozinhado demais uma sopa de milho, surpreendendo o paladar de todos.

Não deixe de experimentar o borí borí, um tradicional ensopado de bolinhas feitas com farinha de milho, carne e queijo.

COMPRAS

Tudo sobre o Paraguai lembra um paraíso para quem deseja ir às compras. Como o país tem impostos bem mais baixos que o Brasil, acaba atraindo muitos brasileiros em busca dos mais variados tipos de produtos.

O principal destino para compras é Ciudad del Este, vizinha da brasileira Foz do Iguaçu, onde se encontra de tudo: eletrônicos, roupas, cosméticos, bebidas e muito mais.

Lembre-se de usar roupas e calçados confortáveis para explorar as muitas lojas e não deixe de comparar os preços antes de fechar negócio!

Guarde com cuidado todas as notas fiscais para apresentar à alfândega (caso seja necessário) e teste os produtos adquiridos ainda na loja, para não sofrer surpresas desagradáveis.

FOZ DO IGUAÇU

Fonte: Pixabay.

Muitos visitantes aproveitam para combinar uma viagem a Foz do Iguaçu com um passeio por Ciudad del Este ou Puerto Iguazú.

Como a cidade fica em plena tríplice fronteira, a vantagem é que você poderá visitar três cidades diferentes em três países diferentes sem dor de cabeça ou gastos extras.

A cidade brasileira oferece excelente infraestrutura para os turistas, com muitas opções de hotéis, restaurantes e pontos turísticos, como as mundialmente célebres Cataratas do Iguaçu.

Para fazer compras em Ciudad del Este é só atravessar a Ponte da Amizade, de carro, ônibus ou até a pé!

Estamos falando de um país relativamente pequeno, com pouco mais de 6 milhões de habitantes, mas cheio de riquezas e lugares incríveis esperando para serem explorados.

Confira as principais cidades do Paraguai para turismo!

ASSUNÇÃO

Fonte: Pixabay.

A capital Assunção é considerada uma das cidades mais verdes de todo o mundo, misturando a arquitetura colonial de seus prédios históricos com os amplos espaços públicos cercados de muito verde.

Mais cosmopolita das cidades paraguaias, Assunção reúne excelentes restaurantes internacionais, uma vida noturna bem intensa e, é claro, lugares para ir às compras!

Estima-se que um terço da população de todo o país viva na capital, uma das cidades mais antigas de toda a América do Sul.

Entre os pontos turísticos imperdíveis estão Panteón de los Héroes, que homenageia os heróis da Guerra do Paraguai, e a Casa de La Independencia, local no qual foi declarada a independência do país, em 1811.

Para conhecer um pouco mais sobre a América antes da chegada dos espanhóis, não deixe de visitar o Museo del Barro, cujo acervo consiste em peças de arte pré-colombiana e caricaturas contemporâneas.

Se você é um amante de futebol, não deixe de visitar a sede da Confederação Sul-Americana de Futebol, a Conmebol, onde funciona o Museu do Futebol e um luxuoso hotel.

CIUDAD DEL ESTE

Cidade paraguaia mais visitada por turistas do Brasil, Ciudad del Este é o mais famoso destino de compras no país e endereço de dois dos principais pontos turísticos paraguaios: a Usina de Itaipu e as Cataratas do Iguaçu.

A cidade é bastante caótica e muito movimentada, com o clima típico de cidades movidas pelo comércio popular. Tudo é barulhento e cheio de gente, o que lembra muito a famosa Rua 25 de Março, em São Paulo.

No entanto, Ciudad del Este não se resume a compras: a Ponte da Amizade, na fronteira com o Brasil, é um dos principais símbolos da cidade.

Outros pontos turísticos de destaque são a Catedral de San Blás e o Parque de Acaray, ideal para relaxar em meio a muito verde.

Se você quiser visitar Ciudad del Este, uma boa dica é se hospedar em Foz do Iguaçu: a cidade brasileira fica a pouco mais de 7 km de distância da cidade paraguaia.

ENCARNACIÓN

Fonte: Pixabay.

Se você deseja conhecer de perto as missões jesuíticas mais bem-conservadas da América, Encarnación é um destino imperdível.

A cidade fica pertinho das missões Santísima Trinidad de Paraná y Jesús de Tavarangue, que estão na lista de Patrimônios Mundiais da Unesco e mostram a arquitetura do período colonial na América do Sul.

As ruínas estão muito bem-preservadas, guardando vestígios de antigos hospitais, escolas, casas e outros prédios da ocupação jesuíta na região, no século XVII, para catequização dos índios que viviam ali há séculos.

Mas nem só de história vive Encarnación: a cidade é considerada a mais “popular” do Paraguai e é um badalado destino de veraneio no país, muitas vezes chamada de Rio de Janeiro paraguaio.

Em vez do mar, os moradores se refrescam nas praias às margens do Rio Paraná.

No Carnaval, as comparações com a Cidade Maravilhosa se intensificam: a cidade tem uma animada folia, com blocos, alegorias e muita festa.

MARCO DAS TRÊS FRONTEIRAS

O Marco das Três Fronteiras é uma das principais atrações de Foz do Iguaçu, por tudo o que representa para a região.

Três grandes estruturas marcam a tríplice fronteira entre Brasil (Foz do Iguaçu), Argentina (Puerto Iguazú) e Paraguai (Ciudad del Este), coloridas com as cores das respectivas bandeiras.

O monumento simboliza a união entre as três nações, mostrando as três fronteiras tão próximas que parecem até serem inexistentes.

O Marco das Três Fronteiras foi totalmente revitalizado em 2015 e, desde então, se tornou uma atração paga. A infraestrutura inclui restaurante, parquinho infantil e vários lugares reservados para relaxamento.

Uma boa dica é visitar o local no fim do dia, para contemplar o inesquecível pôr do sol da região.

Agora que você já sabe tudo sobre o Paraguai, está na hora de fazer a cotação de passagens aéreas baratas! A vantagem é que assim sobra mais dinheiro para gastar com compras!

Quer desembarcar em Foz do Iguaçu e atravessar a fronteira por terra ou prefere desembarcar na capital Assunção? No Passagens Promo você encontra as passagens aéreas mais baratas, não importa o destino!

Aproveite a plataforma simples e rápida para simular diferentes datas e horários de viagem, e não se esqueça de criar alertas para receber notificações quando o trecho desejado sofrer alteração de preço!

(Da Redação com Passagens Promo)

