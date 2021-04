Pandemia: NO PARANÁ, MUNICÍPIOS APLICAM VACINA A COVID-19 DURANTE O FIM DE SEMANA

A partir da distribuição da 14ª remessa, com 205.200 doses de vacinas contra a Covid-19, na sexta-feira (23), pela secretaria estadual da Saúde, às suas regionais, várias ações já foram, imediatamente, desencadeadas pelos municípios.

Paranaguá, por exemplo, realizou o Corujão da Vacinação e aplicou as 1.830 doses recebidas, como D1. A ação começou às 19h e por volta das 22h todas doses já haviam sido aplicadas em idosos de 60 a 64 anos.

“É um movimento estratégico, que envolve uma grande equipe e logística. Mais uma vez, estamos entregando as doses aos municípios em tempo recorde, seguindo a orientação do governador Ratinho Junior de fazer com que o imunizante chegue o mais rápido possível”, disse o secretário da Saúde, Beto Preto. “Contamos, agora, com as ações em cada cidade paranaense, com a vacinação no fim de semana, dentro da campanha de Domingo a Domingo, e também com a vacinação em horário ampliado, no Corujão da Vacinação”, afirmou.

O diretor da Regional de Saúde de Paranaguá, José Carlos Abreu, explicou que o município se organizou para esta aceleração e que a campanha segue na cidade com aplicação da segunda dose. “Outros seis municípios que compõem a Regional estão vacinando neste fim de semana, na Campanha de Domingo a Domingo”, explicou. Em várias cidades do Estado a vacinação foi iniciada na noite de sexta-feira e seguem neste sábado e domingo.

O lote com 205.200 doses, enviado pelo Ministério da Saúde, chegou ao Centro de Medicamentos do Paraná na madrugada do dia 23, quando as equipes já iniciaram os processos protocolares de registro.

Já, no final da manhã de sexta-feira, cinco aeronaves do Governo do Estado começaram a entrega nas Regionais de Saúde mais distantes da Capital. Outras regionais deslocaram veículos para a retirada das doses. Antes de completar 24 horas do recebimento do lote no Cemepar, as doses já estavam na maioria das 22 Regionais do Estado.

O governador Ratinho Junior acompanhou a chegada das vacinas em Umuarama, no aeroporto local. E o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, recebeu simbolicamente as vacinas em Maringá.

“A secretaria estadual recomenda que a população busque a informação sobre os locais e horários de vacinação nas secretarias de saúde de seus municípios. O nosso esforço só será completo com o recebimento da dose pelo cidadão paranaense”, disse Beto Preto. Com a entrega desta 14ª remessa, o Paraná dá prosseguimento à vacinação dos grupos prioritários elencados pelo Plano Estadual de Vacinação.

(Da Redação com AEN)

