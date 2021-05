“O Senhor reinará eternamente” (Êxodo 15:18)

Já pensou na brevidade de tudo nessa vida? Passam os anos, as tendências, os gostos, as prioridades e necessidades de uma geração… Muitas páginas da nossa história vão ficando amareladas e esquecidas no tempo. Com as experiências vividas, perdemos o ímpeto irresponsável e alcançamos a maturidade nas atitudes. Alguns sonhos ficam para trás. Mas muitas vitórias também são alcançadas!

É comum ouvirmos a expressão “parece que foi ontem…”. Realmente, o tempo passa rápido sem darmos conta disso. Vamos trocando a jovialidade do corpo pelas marcas e lições da vida… Às vezes, a inconstância de tudo nos deixa preocupados com o futuro, mas o nosso Deus soberano e a sua Palavra são eternos. Ele sabe o fim desde o começo. E cuida de você! Descanse nessa certeza: o Senhor Deus reinará sempre!

Deus é eterno e reina para sempre!

– Algumas coisas têm fim na vida, e nem sempre é fácil lidar com essa realidade. Mas Deus é eterno! Nele você pode confiar com segurança, para sempre.

– A verdade, graça e amor de Deus não mudam, nem se esgotam! Ele é o Deus infinito em misericórdia.

– Louve e agradeça ao Senhor porque é o Rei dos reis eterno. Digno Ele é de toda adoração.

– Encontre refúgio e ânimo na Palavra de Deus. Leia-a sempre e seja fortalecido!

OREMOS: